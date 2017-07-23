بالصور- الجالية المصرية بالكويت تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

كتبت- نورا ممدوح:

احتفلت الجالية المصرية في الكويت بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وسط حشد من الجماهير في الصالة المغطاة بنادي النصر الرياضي.

حضر الحفل، السفير المصري في دولة الكويت السفير ياسر عاطف وبعض من رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي، ولفيف من أبناء الجالية في الكويت.

وشمل الاحتفال، مباريات استعراضية لنجوم كرة القدم القدامى، وفقرات للباليه والفكاهة وأشبال الأكاديميات الرياضية في الكويت.

وقال علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين، إن الإحتفال يأتي تزامناً مع احتفال السفارة المصرية بهذه المناسبة في أحد الفنادق الكبرى والتي تم فيها دعوة كل أعضاء السلك الدبلوماسي للدول الصديقة العاملة في الكويت.