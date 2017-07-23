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برلماني: تقليص نصيب الفرد من أرغفة الخبز سيؤثر بالسلب على محدودي الدخل

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مصراوي Masrawy

برلماني: تقليص نصيب الفرد من أرغفة الخبز سيؤثر بالسلب على محدودي الدخل

02:28 م الأحد 23 يوليو 2017

برلماني: تقليص نصيب الفرد من أرغفة الخبز سيؤثر بالسلب على محدودي الدخل

مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية

كتبت- مروة شوقي:

قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اقتراح وزارة بتقليص نصيب الفرد من الخبز المدعم لـ 4 أرغفة يومياً بدل 5 نظير زيادة نقاط الخبر، سيؤدي إلى الكثير من الموجات السلبية من قبل محدودي الدخل.

وأشار الشريف، في تصريح خاص لمصراوي الأحد، أن الاقتراح أفضل من الجانب النظري للمواطن الذي لا يحتاج إلى الخبز بشكل كامل، علاوة على أفضليته لوزارة التموين نظرًا لارتفاع تكلفة ثمن رغيف الخبز على الوزارة ليصل إلى 40 قرشًا.

ورأى وكيل اللجنة الاقتصادية، إرجاء إقرار المقترح في المرحلة الحالية، مضيفًا: "رغيف الخبر هو اهتمام محدود الدخل الأول لسد جوعه، ولذا يجب البدء في تعريف مستحقي الدعم، وتحديد الفئات المستحقة ودراسة احتياجاتهم الفنية".

وأوضح الشريف، أن أخر لقاء جمع أعضاء اللجنة بوزير التموين الدكتور علي مصيلحي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، تم الاتفاق على الانتهاء من تحديد مستحقي الدعم في خلال 3 أشهر، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتهاء من تحديد أعداد مستحقي الدعم، ليتم من خلال قاعدة بيانات دراسة كيفية التعامل في إطار توفير الدعم لمستحقيه، "وأي أفكار كمقترح التموين بتقليص نصيب الفرد ستكون مرجعيته عائدة إلى من هو مستحقي الدعم الفعلي".

واقترحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيض حصة الفرد المقيد بمنظومة الدعم إلى 4 أرغفة يومياً عوضًا عن 5 أرغفة، على أن يتم مضاعفة قيمة نقاط الخبز بنسبة 100% لتصبح 20 قرشًا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه.

وشدد الوزارة، في نص بيانها الصادر، الأحد، على التزامها الكامل باستمرار دعم الخبز، وتوفيره من خلال 30 ألف مخبز بإجمالي إنتاج يصل إلى 300 مليون رغيف يومياً ليُباع بـ5 قروش لكل مواطن، وكذا صرف السلع التموينية وفقًا لنظام النقاط المستهدف مضاعفته إلى 20 قرشًا عن كل رغيف.

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مصراوي Masrawy

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