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مرصد الإفتاء يشيد بإعلان كنائس فلسطين تضامنها مع المرابطين بالمسجد الأقصى

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مصراوي Masrawy

مرصد الإفتاء يشيد بإعلان كنائس فلسطين تضامنها مع المرابطين بالمسجد الأقصى

02:24 م الأحد 23 يوليه 2017

مرصد الإفتاء يشيد بإعلان كنائس فلسطين تضامنها مع المرابطين بالمسجد الأقصى

كتب- محمود مصطفى:

أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، بإعلان جميع الكنائس الفلسطينية تضامنها مع المرابطين والمحتجين ضد الانتهاكات والغطرسة الإسرائيلية بالمسجد الأقصى ومدينة القدس ومختلف المدن الفلسطينية، واعتبار الاعتداء على المسجد الأقصى بمثابة الاعتداء على "كنيسة القيامة".

وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا، في بيانٍ له الأحد، أن هذه الروح الطيبة تعكس قوة ومتانة العلاقات بين المسلمين وإخوانهم المسيحيين في فلسطين، ووحدة الهدف الفلسطيني في مواجهة غطرسة وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر المرصد، في نص بيانه، من خطورة تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في محيط المسجد الأقصى ومدينة القدس، مطالبًا بضرورة وقف العنف واحترام حرية العبادة والمقدسات الدينية وحق الشعب الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية في حرية وأمان.

وشدد مرصد الإسلاموفوبيا، على أن استمرار الغطرسة الإسرائيلية وتصعيد قوات الاحتلال بالمسجد الأقصى المبارك، واستمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد في حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، تدفع المنطقة إلى مزيد من انتشار موجات العنف بما يقوض من فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل.

ودعا المرصد، إلى ضرورة توقف قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الأعمال الاستفزازية وإهانة المقدسات وإثارة مشاعر المسلمين واحترام المقدسات والأماكن الدينية في القدس وغيرها، احترامًا لقدسية المدينة ولمشاعر المسلمين حول العالم لما يمثله هذا العمل الاستفزازي لواحدة من أكثر المدن قدسية لدى المسلمين.

وطالب المرصد، المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته بسرعة التحرك لضمان حماية المقدسات، والاضطلاع بدوره في حماية مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية والفلسطينيين العزل.

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