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السفارة الألمانية "تقصف جبهة" شركة مكافحة الحشرات: "مش إحنا"

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مصراوي Masrawy

السفارة الألمانية "تقصف جبهة" شركة مكافحة الحشرات: "مش إحنا"

02:33 م الأحد 23 يوليو 2017

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إعادة الألبوم

على طريقة فيلم

الألبوم التالى

على طريقة فيلم "تشاكي".. دمية تثير رعب في بيت بريطاني


كتب - هشام عواض:

إذا كنت من متابعي قنوات الأفلام فحتمًا فإنك شاهدت كثيرًا إعلانات شركات مكافحة الحشرات التي تدعي إنها ألمانية، وهو ما أثار سخرية السفارة الألمانية في القاهرة وجعلها تؤكد "ملناش شركات ألمانية للقضاء على الحشرات".

وللقضاء على هذه الشائعة نشرت الصفة الرسمية للسفارة الألمانية على الفيسبوك، "بوست" هزلي على هذه الشركات وقالت فيه "
لقد كنا نعتقد أننا خبراء فقط في صناعة السيارات....لم نكن نعلم أننا خبراء أيضاً في مكافحة الحشرات حتى تلقينا كل هذه الرسائل
على هواتفنا!".

وذكرت السفارة في "البوست"، الطريقة الألمانية القديمة التي تستخدم للقضاء على الحشرات قائلة" قمنا بالرجوع إلى وصفات جداتنا لمعرفة السر في مكافحة الحشرات، ويمكنكم اتباع هذه الوصفة السحرية وهي: إطحنوا بعض أوراق اللورا وضعوها على طبق
صغير في الغرفة. هذا سوف يساعدكم على إبقاء الناموس بعيداً".

ونال هذا "البوست" تفاعل الألاف من المتابعين، وإنهالت مئات التعليقات التي كانت في إطار الكوميديا والمرح والسخرية من أسلوب كتابة "البوست" والذي هو الأول من نوعه في صفحة السفارة الألمانية، والتي كانت دائمًا تنشر أخبار وأمور بأسلوب جاد. ونذكر
أبرز التعليقات الكوميدية.

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مصراوي Masrawy

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