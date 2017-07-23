رئيس «سيات»: السيارات العاملة بالغاز الطبيعي المضغوط بديل ممكن للديزل

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قال الرئيس التنفيذي لشركة سيات الإسبانية لصناعة السيارات، والتي أصبحت فرعا لشركة فولكسفاجن الألمانية، إن الشركة ترى الغاز الطبيعي المضغوط وقودا بديلا‭‬‬ للديزل.

ونُقل عن "لوكا دي ميو" قوله في جزء من تقرير من المقرر نشره بالكامل في عدد صحيفة أتوموبيل فوتش الألمانية الأسبوعية الذي يصدر في 24 يوليو، إن شركة "سيات" تراهن على الغاز الطبيعي المضغوط من أجل تعويض تراجع مبيعات السيارات التي تعمل بالديزل.

وقال: "علينا أن نقدم للزبائن حلا معقولا، المناقشات بشأن الديزل مستمرة ومن ثم نحتاج لبدائل أخرى".

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وأضاف "دي ميو" أنه على الرغم من أن "سيات" التي اشترتها "فولكسفاجن" في 1986 أقل اعتمادا على الديزل من شركات صناعة السيارات الفخمة، فإن عليها مع ذلك الالتزام بآليات السوق بعناية فائقة، وهبطت أسعار أسهم شركات السيارات يوم الجمعة بعد تقرير نشرته مجلة "دير شبيجل"، حيث قال إن شركات فولكسفاجن وبي.إم.دبليو وأودي وبورشه ربما تواطأت لتثبت أسعار أنظمة معالجة انبعاثات الديزل.

ونقل تقرير "دير شبيجل" عن رسالة لسلطات مكافحة التكتلات الاحتكارية إن هذا السلوك الشبيه بسلوك التكتلات الاحتكارية ربما استخدم أيضا فيما يتعلق بتطوير السيارات والمكابح ومحركات البنزين والديزل.

ولم تعلق الشركات على التفاصيل، ولم تشر إلى التقرير إلا بوصفه تكهنات، في حين قال وزير النقل الألماني "ألكسندر دوبرينت" إن الأمر متروك الآن لسلطات مكافحة الاحتكار لدراسة هذه المزاعم.