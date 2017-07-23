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بالصور- الآثار: فك اللوحة الأثرية المكتشفة بمحافظة البحيرة

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مصراوي Masrawy

بالصور- الآثار: فك اللوحة الأثرية المكتشفة بمحافظة البحيرة

02:13 م الأحد 23 يوليو 2017

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كتبت- نسمة فرج:

قال الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار لشئون المناطق الأثرية، إن وزارة الآثار انتهت من أعمال فك اللوحة الأثرية المكتشفة بجوار أساسات مئذنة مسجد أبو شوشة بقرية ديروط بمحافظة البحيرة، وذلك بالتعاون مع محافظة البحيرة.

وأوضح محمد عبد اللطيف- حسب البيان الصادر، الأحد- أنه تم إيداع اللوحة بصفة مؤقتة بمخزن رشيد تمهيدا لإجراء أعمال الدراسة اللازمة لها، لتوضع بعد ذلك بصفة دائمة بمخازن تل اليهودية بمحافظة الدقهلية.

وأشار د. عبد اللطيف إلى أنه تم الكشف عن هذه اللوحة أثناء أعمال ترميم المسجد، وتم إجراء أعمال التنظيف والترميم الأولي لها بالموقع عن طريق فريق عمل من مرممي الوزارة بالتعاون مع الادارة الهندسية بالمنطقة مرممي وتبين من خلال الدراسة الأولية أنها حفر عليها نقوش باللغة المصرية القديمة ولكن لم يتم الى الان الأسرة الفرعونية التي تنتمي لها على وجه التحديد.

وأعرب د. عبد اللطيف عن كامل تقديره للتعاون المثمر بين وزارة الاثار ومحافظة البحيرة، مؤكدا أنه ناقش اليوم على هامش زيارته للمحافظة مع المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة العديد من الموضوعات الخاصة بالشأن الأثري والمناطق الأثرية التي تعج بها المحافظة من مختلف العصور.

يذكر أن اللوحة في حالة جيدة من الحفظ وهي عبارة عن كتلة مستطيلة من الحجر الرملى بطول 2.5 م وعرض 50 سم وسمك 35 سم تقريبا، حفر عليها نقوش باللغة المصرية القديمة

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