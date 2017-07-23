"عامل وعاطل وتوكتوك".. وراء اختفاء "الأنابيب" في أبو قرقاص بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

كشفت وحدة البحث الجنائي لمركز شرطة أبوقرقاص في المنيا، اليوم الأحد، غموض اختفاء أسطوانات الغاز بأعداد كبيرة من مزارع ومنازل مواطنين بالمركز، ليتبين أن تشكيلًا عصابيًا، يضم عاملًا وعاطل وسائق "توتوك"، هو المتورط في تلك الوقائع.

وضبطت قوات الأمن المتهمين وبحوزتهم بعض المسروقات، فأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من العميد منتصر عويضة، مدير قطاع البحث الجنائي للمحافظة، بضبط 3 أشقياء كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة أسطوانات الغاز من المزارع والمساكن ومعاودة بيعها.

وتبين أن المتهمين هم "أ.ع.ر" وشهرته "بحة" سائق "توكتوك" عاطل، و"م.أ.ع" 23 سنة وشهرته "الخواجة" عاطل وسبق اتهامه في 7 قضايا، و"أ.أ.أ "، 27 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزة الأول 4 اسطوانات غاز، وبحوزة المتهم الثاني سلاح ناري، وبحوزة المتهم الثالث 7 اسطوانات غاز.

وبمواجهة المتهمين بالتحريات ونتائج الضبط، أقروا بصحة المعومات واعترفوا بارتكاب عدد من الوقائع المحرر عنها محاضر سابقة، وأنهم يبيعون المسروقات للمتهم الثالث، الذي يبيعها في السوق السوداء بمعرفته، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وعُرض المتهمون على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.