أخبار عاجلة

بالصور.. "مميش" يشارك بحفل تخرج الأكاديمية البحرية في بورسعيد -
للمرة الثالثة في أسبوعين... هبوط أرضي بأحد الشوارع الرئيسية بشبين الكوم -
الأزهر يدين حادث الدهس في إسبانيا بأشد العبارات -
"المحامين": مسابقة قانونية للأعضاء بجوائز 18 ألف جنيه -
ضبط 12 قطعة سلاح ناري و19 ألف قرص مخدرة بالجيزة -
جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"عامل وعاطل وتوكتوك".. وراء اختفاء "الأنابيب" في أبو قرقاص بالمنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"عامل وعاطل وتوكتوك".. وراء اختفاء "الأنابيب" في أبو قرقاص بالمنيا

02:24 م الأحد 23 يوليو 2017

المنيا - ريمون الراوي:

كشفت وحدة البحث الجنائي لمركز شرطة أبوقرقاص في المنيا، اليوم الأحد، غموض اختفاء أسطوانات الغاز بأعداد كبيرة من مزارع ومنازل مواطنين بالمركز، ليتبين أن تشكيلًا عصابيًا، يضم عاملًا وعاطل وسائق "توتوك"، هو المتورط في تلك الوقائع.

وضبطت قوات الأمن المتهمين وبحوزتهم بعض المسروقات، فأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من العميد منتصر عويضة، مدير قطاع البحث الجنائي للمحافظة، بضبط 3 أشقياء كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة أسطوانات الغاز من المزارع والمساكن ومعاودة بيعها.

وتبين أن المتهمين هم "أ.ع.ر" وشهرته "بحة" سائق "توكتوك" عاطل، و"م.أ.ع" 23 سنة وشهرته "الخواجة" عاطل وسبق اتهامه في 7 قضايا، و"أ.أ.أ "، 27 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزة الأول 4 اسطوانات غاز، وبحوزة المتهم الثاني سلاح ناري، وبحوزة المتهم الثالث 7 اسطوانات غاز.

وبمواجهة المتهمين بالتحريات ونتائج الضبط، أقروا بصحة المعومات واعترفوا بارتكاب عدد من الوقائع المحرر عنها محاضر سابقة، وأنهم يبيعون المسروقات للمتهم الثالث، الذي يبيعها في السوق السوداء بمعرفته، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وعُرض المتهمون على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط هارب من حكم بالمؤبد في المنيا

    أخبار

  • اكتشفت أن زوجها اللبناني فقير.. فقتلته خنقا بـ "إيشارب"

    أخبار

  • ضبط ١٣مسجل خطر بثلاث مدن في المنيا

    أخبار

  • إحباط محاولة تهريب 3000 "شبشب" في بورسعيد

    أخبار

إعلان

8a83a80b9d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

السلطات الليبية تعيد 135 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم

السلطات الليبية تعيد 135 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا لأقل مستوى منذ 6 أشهر

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا لأقل مستوى منذ 6 أشهر

مقتل أمير جيش خالد في قصف جوي بسوريا

مقتل أمير جيش خالد في قصف جوي بسوريا