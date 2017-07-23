"النمنم" يفتتح مهرجان الأوبرا الصيفي بمسرح سيد درويش بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

افتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي المقام على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية وعدد من الفنانين والمثقفين والعاملين بوزارة الثقافة.

وقال وزير الثقافة: إن اختيار هذا اليوم لافتتاح مهرجان الأوبرا الصيفي جاء لما له من ذكرى عزيزة في نفوس المصريين، وهي ثورة 23 يوليو، مشيرًا إلى أن مراسم انطلاق المهرجان مميزة من خلال فقراتها الفنية المقدمة، وكذا لمشاركة نخبة من المبدعين بالمجال الفني من مصر والعالم العربي.

وأضاف النمنم، في تصريحات صحفية على هامش المهرجان، أن الفعاليات هذا العام ستشهد مجموعة من العروض الفنية المختلفة التي تُرضي مختلف الأذواق، فيما أثنى على أداء أطفال مركز تنمية مواهب دار الأوبرا أثناء مشاركتهم في تقديم العروض الفنية المتنوعة والأغنيات الوطنية، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز روح الانتماء للوطن في نفوس الأطفال.

من جانبها قالت الدكتورة، إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا، إن الفعاليات ستتواصل في الساعة الثامنة مساءً على نفس المسرح، بتقديم فرقة نجوم أوبرا القاهرة، بمشاركة مجموعة من عارضي فرقة الباليه، ومصاحبة عازف البيانو الإنجليزي ديفيد هيلز.