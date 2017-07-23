أسرار «ديانا» على لسان حارسها: هربت من شرفة جناحها.. ومغن شهير اعترف لها بحبه

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​مع اقتراب الذكرى الـ20 على رحيل الأميرة ديانا، قرر كين وارف الحارس الشخصي لها لسنوات البوح بأسرار جديدة عن حياتها، تعكس شخصيتها، فقد كان مقربًا من الأميرة الراحلة قبيل وفاتها بحادث سيارة برفقة صديقها دودي الفايد.

وذكر وارف بعض القصص التي صادفها مع ديانا لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية والتي أكد من خلالها أن الأميرة الراحلة كانت تتمتع بشخصية فريدة من نوعها، نسردها فيما يلي:





ديانا تقرر أن تكون "شخصا عاديا"

قامت ديانا للمرة الأولى بعد زواجها من الأمير تشارلز برحلة في عطلة الأسبوع قررت فيها أن تكون "شخصا عاديا" ولو لمرة واحدة، غير مكترثة بتصرفاتها كأميرة في القصر الملكي أو بحراستها المقررة، وحجزت في رحلات الطيران الاقتصادية إلى مدينة آكس أون بروفانس الفرنسية مرتدية "بنطلون جينز وتي شيرت" باللون الأزرق المفضل لها وطلبت من حراسها الابتعاد عنها قدر المستطاع، وأدركها بعض الفتيات وبدأن في مضايقتها والتحدث معها بطريقة أربكت الأميرة الراحلة فتدخل الأمن سريعا في محاولة لمنع أي ضرر قد يقع عليها.





المغني لوتشانو بافاروتي "مغرم" بأميرة القلوب

حضرت الأميرة الراحلة حفلًا للمغني الأوبرالي الشهير لتوتشانو بافاروتي بإيطاليا، ويقول وارف إن ديانا كانت مهتمة بالموسيقى ولا أحد يستطيع إيقاف اهتمامها بشيء تحبه، حيث كانت تعشقها وأثناء زيارتها لإيطاليا علمت بأن المغني الشهير سيحيي حفلا بمدرج فيرونا ورغم الجو الممطر فقد أصرت على الذهاب وحضرت الحفل بصحبة والدتها ولاحظ بافاروتي وجود الأميرة أثناء الحفل فدعاها إلى غرفة تغيير الملابس الخاصة به بعد انتهاء الحفل، وقال بلغته الإنجليزية البسيطة: "أنا مغرم بكِ ديانا".





ديانا تربك وارف بسبب "فينيسيا"

بعد انتهاء الحفل في ساعة متأخرة قررت ديانا فجأة أن تذهب إلى مدينة فينيسيا الإيطالية عبر النهر وعلم وارف أن أحدًا لن يستطيع إقناعها بعدم الذهاب إلى هناك في هذا الوقت، وتوجهت على الفور إلى المدينة وعندما ركبوا القارب في النهر بدأت ديانا باللعب في المياه كأنها طفلة صغيرة، مما أربك حارسها الشخصي خوفا على سلامتها.





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بعد انفصالها عن تشارلز.. ديانا تهرب من شرفة جناحها

بعد انفصال ديانا الرسمي عن زوجها الأمير تشارلز في مارس من عام 1993، ذهبت في عطلة إلى مدينة ليخ في أوستريا بصحبة ولديها وليام وهاري، وأقامت بأحد الفنادق تحت حراسة أمنية مشددة، وفي وقت متأخر من ليلة ما اكتشف الحراس عدم وجود الأميرة في جناحها رغم إغلاق جميع مداخل ومخارج الفندق، وبدأ الحارس الشخصي وارف في البحث عنها، وفوجئوا بجرس الباب يدق وإذا بالأميرة تقول لهم صباح الخير متوجهة إلى غرفتها بالفندق.

يقول وارف: "عندما بحثت في الأمر علمت أن الأميرة قفزت من شرفة جناحها، وذلك من آثار قدميها على الثلج الذي كان أسفل الشرفة التي تعلو 30 قدما عن سطح الأرض فتوجهت إليها بهدوء وقلت لها لقد عرضت نفسك وعرضتني للخطر كحارس شخصي لكِ وذكرتها بالثقة المتبادلة التي بيني وبينها حتى لا يتكرر هذا الأمر، وكان ردها أنني قفزت من الشرفة وكان الثلج يغطي المكان وأعلم أنه لن يحدث شيء لي، فقط كنت أريد أن أتنفس الهواء" وظل الأمر غامضًا ولم يعلم وارف أين ذهبت ديانا ولم تخبره بما حدث ليلتها.





شخصية عنيدة

يقول وارف إنه عندما علم أنه سيكون حارسًا شخصيا للأميرة ديانا كان يعرف أنها ليست شخصية بسيطة، وأنه سيواجه متاعب كثيرة أثناء حراسته لها وأنها شخصية عنيدة وهو ما أثبتته له الأيام، حيث إن إقناعها بشيء شبه مستحيل -على حد قوله- فهي تنفذ ما تريد ودائما تحاول الهرب من قيود كونها أميرة بالقصر الملكي.

ويحكي وارف أنه في إحدى الجولات التي قام بها مع الأميرة الراحلة طلبت منه أن يتركها تتجول بمفردها في أحد الشواطئ فوافق على شرط أن تأخذ "جهاز لا سلكي" معها للاطمئنان عليها ووافقت وظل يراقبها من بعيد حتى اختفت فاتصل بها عبر الجهاز فردت عليه بصوت سعيد فعلم أنها تبحث عن حريتها فقط.

مقتنيات الأميرة الراحلة في قصر بكنجهام

قرر ابنا الأميرة ديانا وليام وهاري عرض مقتنياتها، التي تتضمن مجموعتها الموسيقية وحذاء الباليه الخاص بها، في قصر بكنجهام، وذلك لإظهار التزامهما بالواجب وذكرياتهما الشخصية عنها، وبالتزامن مع الذكرى الـ20 لوفاتها.







