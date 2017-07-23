مدرب الترجي: نتمنى مواجهة الأهلي في الأدوار النهائية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

غاب فوزي البنزرتي المدير الفني لنادي الترجي التونسي عن حضور المؤتمر الصحفي، الخاص بمباراة فريقه أمام النفط العراقي، المقرر لها مساء غدٍ الإثنين، لحساب منافسات الجولة الأولى بالبطولة العربية.

ويأتي اعتذار البنزرتي عن حضور المؤتمر، بسبب الإرهاق بعد وصول الفريق إلى الإسكندرية صباح اليوم.

بينما حضر المدرب المساعد معين الشعباني للمؤتمر معربًا عن سعادته بمشاركة الفريق بالبطولة، رغم حالة الإرهاق التي يعاني منها اللاعبين بسبب المباريات الإفريقية.

وأضاف مدرب الترجي أن الفريق قرر المشاركة في البطولة من أجل الحصول على اللقب، مؤكدًا على سوء توقيت البطولة وذلك لتزامنها مع بطولة دوري أبطال إفريقيا.

شاهد أيضا

وكشف مدرب الترجي عن رغبته في مواجهة النادي الأهلي في أي من الأدوار النهائية، للاستفادة من مواجهة فريق كبير بحجم الفريق الأحمر.

واختتم العباني تصريحاته بتوجيه الشكر لمسؤولي الاتحاد العربي لحرصهم على إقامة البطولة في مصر بلد الأمن والأمان.

ويقع الترجي التونسي في المجموعة الثالثة التي تضم معه النفط العراقي والهلال السعودي والمريبخ السوداني.