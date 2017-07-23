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أجاي يغيب عن مران الأهلي بسبب نجله

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أجاي يغيب عن مران الأهلي بسبب نجله أجاي يغيب عن مران الأهلي بسبب نجله

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمدشحاتة:

اعتذر جونيور أجاي، لاعب الأهلي، عن المشاركة في مران الفريق، صباح اليوم الأحد، بسبب مرض «نجله» ووجوده إلى جانبه لرعايته.

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وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أنّه تلقى اتصالا هاتفيا من اللاعب يؤكد فيه مرض نجله وحاجته إلى الاطمئنان عليه، وأنه وافق على إعفائه من المشاركة في المران صباح اليوم.

وخاض الفريق مرانه صباح اليوم على ملعب «بتروسبورت»؛ استعدادا لمواجهة الوحدة الإماراتي المقرر لها الثلاثاء على ملعب السلام في ثاني مباريات الفريق بالبطولة العربية للأندية.

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التحرير

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