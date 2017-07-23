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الأهلي يُوقع غرامة مالية على صالح جمعة

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الأهلي يُوقع غرامة مالية على صالح جمعة الأهلي يُوقع غرامة مالية على صالح جمعة

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تقرر توقيع عقوبة مالية على صالح جمعة، لاعب وسط الفريق؛ بسبب غيابه عن موعد إجراء أشعة لتحديد درجة الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

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وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب كان مقررًا أن يجري أشعة للاطمئنان على حالته وتشخيصها بشكل دقيق، إلا أنه لم يحضر في الموعد المحدد وبالتالي تم توقيع غرامة مالية عليه.

ويستعد الفريق لمواجهة الوحدة الإماراتي المقرر لها الثلاثاء، على ملعب السلام، في ثاني مباريات الفريق بالبطولة العربية للأندية.

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التحرير

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