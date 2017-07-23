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الأهلي يُغرم متعب بسبب مباراة الفيصلي الأردني

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الأهلي يُغرم متعب بسبب مباراة الفيصلي الأردني الأهلي يُغرم متعب بسبب مباراة الفيصلي الأردني

التحرير

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وقع النادي الأهلي، عقوبات على عماد متعب، مهاجم المارد الأحمر، بسبب ما بدر منه في مباراة الأهلي والفيصلي الأردني، أمس السبت، والتي فاز بها الزعيم الأردني بهدف دون رد، في ثاني منافسات المجموعة الأولى بالبطولة العربية.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات لـ«التحرير» أنّه حرصا على الانضباط والالتزام داخل الفريق، تقرر توقيع غرامة مالية كبيرة على عماد متعب، بسبب واقعتين، الأولى رفضه إجراء تدريبات الإحماء في مباراة الفيصلي، والثانية بسبب اختراقه الحظر الإعلامي المفروض على اللاعبين، ومخالفة تعليمات الجهاز الفني بعدم الحديث لوسائل الإعلام.

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وأوضح عبد الحفيظ  أنه حتى الآن لم يتقرر إذا كانت هناك عقوبات فنية على اللاعب باستبعاده من المباريات القادمة للفريق أم لا.

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التحرير

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