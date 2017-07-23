بالأرقام.. «اكتساح أبيض» في تاريخ مواجهات الزمالك أمام الفرق المغربية

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يستضيف نادي الزمالك، نظيره الفتح الرباطي المغربي، والمُقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، بستاد الإسكندرية، في ثاني منافسات المجموعة الثانية بالبطولة العربية.

ويرصد «التحرير» بالأرقام مسيرة تفوق الزمالك على الفرق المغربية..

التقى الفارس الأبيض بالفرق المغربية في البطولات الإفريقية 13 مرة، فاز الزمالك في 8 لقاءات منهم فوز وحيد بالمغرب، وتعادل في 3 مباريات، وخسر فى مباراتين.

- كان عام 1985 هو أول محطات نادي الزمالك مع الفرق المغربية، والتي جمعته بفريق الجيش الملكي المغربي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال الإفريقي بمسماها القديم، وفاز الفارس الأبيض في مباراة الذهاب بالقاهرة 1/0، قبل أن يخسر في المغرب بنفس النتيجة، ويحتكم الفريقين لركلات الحظ الترجيحية، وينجح الأسد الأطلسي في حسمها بعد أن يتمكن من تسجيل 4 ركلات مقابل 3 للزمالك.

- وبعد 11 عامًا عاد الزمالك لمواجهة الفرق المغربية، ففي عام 1996، التقى الأبيض مع فريق المكناسي في الدور ربع النهائي من دوري الأبطال أيضًا، وفاز بطل مصر في مباراة الذهاب بالقاهرة 2/0، وتعادل في المغرب 2/2، ليمحو الذكريات المؤلمة أمام الجيش الملكي، ونجح في الوصول للمباراة النهائية وحسم اللقب على حساب شوتنج ستارز النيجيري.

- وفي عام 2002، وبعد مرور 6 سنوات واجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي في نهائي بطولة دوري الأبطال الإفريقي، في الموسم الذي كانت تنتظر فيها جماهير القلعة البيضاء من جيل النجوم، تحقيق خماسية البطولات، وأُقيمت المباراة الأولى في المغرب وانتهت بالتعادل السلبي 0/0، قبل أن يتمكن الزمالك من حسم لقب البطولة في مباراة العودة بستاد القاهرة المكتسية مدرجاته عن أخرها باللون الأبيض 1/0 وهو الهدف الرائع الذي أحرزه نجم وسطه تامر عبدالحميد، وتوج الأبيض باللقب.

- ويعود الزمالك في عام 2003 لمواجهة فريق مغربي آخر في كأس السوبر الإفريقى، حينما التقى الوداد المغربي على ملعب ستاد القاهرة، ونجح في الفوز عليه 3/1، ليحصد لقب البطولة بأقدام الثلاثي محمد عبدالواحد وحازم إمام وعبدالحليم علي.

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- وشهد عام 2012 مواجهة الزمالك مع المغرب الفاسي في دور الـ16، من البطولة الإفريقية، والذي تمكن خلالها النادي الأبيض من إلحاق الخسارة ببطل المغرب في عقر داره في مبارة الذهاب 2/0 أحرزهما أحمد حسن وأحمد جعفر، وفي مباراة العودة فاز الزمالك بنفس النتيجة، بهدفين أحرزهما إبراهيم صلاح وحازم إمام.

- وفي عام 2015، تعادل الزمالك أمام الفتح الرباطي المغربي، سلبيًا في إياب دور الـ16 الأول لبطولة الكونفدرالية، وتمكن من تحقيق فوز مثير على حساب الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 3-2.

- وفي عام 2016، وهي آخر مواجهات الأبيض أمام الفرق المغربية كانت أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فاز الزمالك ذهابًا على ملعب برج العرب 4-0 وخسر في مباراة العودة 5-2 ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.