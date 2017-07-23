بالصور.. طوابير الأقباط أمام دير "المحرق" لتوديع الأنبا ساويرس

المنيا ــ ريمون الراوي:

توافد الآلاف من الأقباط من كل المحافظات، اليوم الأحد على مركز القوصية في أسيوط، خاصة وفود من المطرانيات السبع بمحافظة المنيا، لزيارة دير السيدة العذراء "المحرق"، لحضور مراسم صلوات الجنازة على جثمان الأنبا ساويرس، أسقف ورئيس الدير.

واصطف الزوار في طوابير امتدت لعشرات الأمتار من خارج الدير حتى الكنيسة الأثرية، لإلقاء نظرة الوداع على الأنبا ساويرس وتقيبل يده داخل النعش للمرة الأخيرة.

وأقام مجمع رهبان الدير وعدد من الأديرة القبطية والقساوسة، عقب وصول الجثمان للدير، زفة مهيبة حاملين جثمانه على أعناقهم، وحضر الجثمان تسبحة نصف الليل ثم القداس الإلهي قبل أن تبدأ صلوات تجنيزه.

رافق الجثمان، الذي صلى عليه قداسة البابا تواضروس الثاني بالكنيسة البطرسية بالعباسية، ظهر السبت، أصحاب النيافة الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، والأنبا توماس، أسقف القوصية، والأنبا غبريال، أسقف بني سويف، والأنبا اسطفانوس، أسقف ببا والفشن، والأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح.

وكان أساقفة وآباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قرروا إقامة صلوات قداسين، أمس السبت واليوم الأحد، على جثمان المتوفى الأنبا ساويرس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق للرهبان، الذي توفي مساء أمس الأول الجمعة، بعد صراع مع المرض، بعد أن أصيب بجلطة في الرئة وعاني متاعب صحية، وأمضى الأيام الماضية بالعناية المركزة في مستشفى خاص بالقاهرة.

وأعلن الأنبا غبريال، أن البابا تواضروس الثاني يشارك اساقفة ومطارنة وآباء من جموع الإيبارشيات بالدير المحرق القداس الثاني، اليوم الأحد، يعقبه دفن جثمان الأنبا ساويرس بمقر ديره.

وتوفى الأنبا ساويرس عن عمر يناهز ٧٣ عامًا، وهو من مواليد القاهرة عام ١٩٤٤، ويحظى الأسقف الراحل بعلاقات طيبة مع أعضاء المجمع المقدس، وسمي الأنبا ساويرس بأبو الأساقفة، حيث تخرج من ديره وفي فترة رئاسته للدير أكثر من ستة أساقفة من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية.