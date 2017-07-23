فيلم جديد عن ديانا بلسان وليام وهاري

كتبت-نرمين الجلاد:

كشف قصر كينزنجتون في بيان له عن بث فيلم تلفزيوني وثائقي جديد عن الأميرة الراحلة ديانا يستعيد خلاله نجلاها الأميران وليام وهاري ذكريات طفولتهما بعد 20 عاماً من رحيل أمهما المفاجئ.

وذكر موقع "سكاي نيوز" أن فيلم "ديانا، أمنا: حياتها وإرثها" يتناول حياة وأعمال ديانا وتبلغ مدته 90 دقيقة.

ويذكر أن "ديانا" الزوجة الأولى للأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، قتلت في حادث سيارة في باريس في أغسطس آب 1997 عندما كان عمر وليام 15 عاما وهاري 12 عاما وكانت هي عمرها 36 عاماً.

ويظهر في الفيلم الأميران وليام وهاري وهما يتحدثان عن طفولتهما أثناء تفحصهما صوراً في ألبوم عائلي جمعته ديانا.

وقال الأمير هاري في وقت سابق من العام الجاري أنه مازال يشعر بأثر الصدمة التي أصابته بفقدانوالدته بعد 20 عاماً من وفاتها. وأضاف أنه استعان بمشورة لمساعدته على تجاوز الحزن.