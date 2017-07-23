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على طريقة فيلم "تشاكي".. دمية تثير رعب في بيت بريطاني

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مصراوي Masrawy

على طريقة فيلم "تشاكي".. دمية تثير رعب في بيت بريطاني

01:56 م الأحد 23 يوليو 2017

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كتبت ـ أسماء حمدى:

من منا لم يشاهد فيلم تشاكى الذى أثر كثيراً فينا، فقد كان من أولى أفلام الرعب التي تتحدث عن الدمى المسكونة وما يمكن أن تفعله. ولكن هذه القصة حدثت بالفعل.

فقد تعرضت سيدة بريطانية ديبي ميريك (50 عاماً) وزوجها كاميرون (50 عاماً ) لحوادث غريبة، بعد شراء دمية، كجزء من صفقة تضم 3 دميات، من متجر خيري قبل نحو ثلاثة أسابيع، ومنذ ذلك الوقت، تحولت حياة العائلة إلى جحيم، واضطروا للاستعانة بوسيط روحي للتحقيق في المسألة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقد حذر"الوسيط" أفراد الأسرة، من أن الدمية مسكونة بروح شريرة، ويجب التخلص منها، لذا سارعت "ديبي" إلى وضعها داخل صندوق، وأيضا عرضتها للبيع على موقع "إي باي" الشهير.

وقالت ديبي التي تعيش مع أسرتها في "كينجز لين" بمدينة نورفولك: "لا أعرف لماذا قررت شراء الدمى، كان الأمر غريباً بعض الشيء، لكن في ذلك الوقت لم أفكر كثيراً، على الرغم من أن الأمر لم يكن طبيعياً على الإطلاق".

وأضافت: "كانت الدمى رخيصة الثمن حقاً، كان سعرها 5 جنيهات استرلينية فقط على ما أذكر (6.2 دولاراً). الدمية ذات الرداء الأبيض لم يعجبني مظهرها، ولم أرغب حتى بلمسها عندما اشتريت المجموعة، في حين لم أشعر بذلك حيال الدميتين الأخريين".

وعانت الأسرة من العديد من الظواهر المرعبة، منذ وصول الدمى إلى المنزل، حيث تقول "ديبي" إن أجهزة الإنذار ضد الدخان تنطلق من تلقاء نفسها بشكل دائم، كما أنها سمعت صراخاً في إحدى المرات، وظنت أن ابنتها كانت في خطر، لكنها وجدتها نائمة في فراشها.

وفي صباح أحد الأيام، وجد زوجها خدوشاً في مناطق متفرقة من جسده، مما دفعها إلى عرضها للبيع على "إي باي" بمبلغ 25 جنيه استرليني (23 دولاراً)، على أمل أن تتخلص منها ومن شرورها.

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مصراوي Masrawy

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