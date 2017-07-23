مبنى شركة الألبان بكفر شكر يرعب الأهالي.. ورئيس المدينة: هنبعت مذكرة (صور)

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حالة من الغضب تسيطر على أهالي قرية كفر تصفا، التابعة لمركز كفر شكر، بمحافظة القليوبية، بسبب مبنى شركة مصر للألبان والأغذية، التابعة لوزارة الصناعة، المهجور منذ سنوات طويلة، فتحول إلى مصدر رعب للمواطنين.

يقول محمد سعيد، أحد أهالي القرية: «المبنى مهجور منذ أكثر من 15 عاما، وتحول إلى مقلب للقمامة والحيوانات النافقة، وأصبح مأوى للحشرات الضارة والناموس والحيوانات الضالة».

ويضيف سعيد: «الأهالي يشعلون النار في القمامة فتتصاعد الأدخنة السامة منها وتخترق منازلنا، ما يهدد أطفالنا بالإصابة بالأمراض»، مطالبا الوحدة المحلية بتطهير المكان واستغلاله فيما يعود بالنفع على أهالي القرية.

ويذكر أيمن أبو قورة، أحد السكان: «المكان يقع على مساحة تزيد على 200 متر، بالقرب من مدخل الوحدة البيطرية والوحدة المحلية، والمكان مرعب جدا، ويتحول ليلا لوكر لتعاطي المخدرات وممارسة الأعمال المنافية للآداب، لعدم وجود إضاءة وغياب الأمن وانعدام الحركة».

ويتابع أبو قورة: «مش عارف المسئولين عايزين إيه؟ وسايبين المكان بالشكل دا ليه رغم شكوانا المستمرة؟ إحنا عايشين في رعب وبنخاف نخرج ولادنا».

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محمد عيسى، منسق جبهة كشف الفساد، يؤكد: «الأهالى يتواصلون مع كل رئيس وحدة محلية أو رئيس مجلس مدينة يتولى المنصب، بضرورة التدخل وحل أزمة هذا المبنى والمبانى المغلقة والمهجورة بالقرية، لكن دون جدوى».

ويوضح عيسى: «المسؤولون حاطين إيديهم في المية الساقعة، ومستنيين حدوث كارثة وبعدين يتحركوا».

من جانبه، قال محمد صلاح، رئيس مدينة كفر شكر، إنه أرسل مذكرة للشؤون القانونية بالمحافظة بخصوص المبنى في عهد المحافظ السابق، اللواء عمرو عبد المنعم، ولم يتم الرد عليها.

وأضاف صلاح، لـ«التحرير» أنه سيجدد المذكرة ويرسلها مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، للمطالبة باستغلال المبنى في أى مجال لصالح المنفعة العامة لإنهاء مشكلات المواطنين.



















