التموين: المواطن يستهلك من 2.5 لـ 3.8 رغيف خبز يوميًا

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كشف تقرير رسمي أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين، صدر اليوم الأحد، تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 رغيف لكل مواطن في اليوم الواحد، من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التي يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم.

وتشير معدلات الاستهلاك اليومي، وفقا للتقرير، إلى أن استهلاك كل مواطن من الخبز المدعم في القاهرة 2.5 رغيف في اليوم، و2.2 رغيف في مطروح، و2.48 رغيف في بورسعيد، و2.9 رغيف في السويس، و3 أرغفة في الغربية، و3.8 أرغفة في دمياط، و3.88 أرغفة في الجيزة، و3.6 أرغفة في الإسكندرية، و3.85 أرغفة في البحيرة، و3.8 أرغفة في الدقهلية، و3.88 أرغفة في الشرقية، و3 أرغفة في الفيوم، و2.5 رغيف في الوادي الجديد، و3.7 أرغفة في سوهاج، و2.7 رغيف في قنا، و2.3 رغيف في الأقصر، و3.9 أرغفة في أسوان، و3.4 في البحر الأحمر، و2.7 رغيف في سيناء.

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وأوضحت نتائج التقرير اعتماد المستفيدين من الدعم على نظام فارق النقاط المقدر بـ10 قروش عن كل رغيف لا يتم استهلاكه.