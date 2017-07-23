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التعليم العالي: المرحلة الثانية للتنسيق تبدأ الثلاثاء (فيديو)

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التعليم العالي: المرحلة الثانية للتنسيق تبدأ الثلاثاء (فيديو) التعليم العالي: المرحلة الثانية للتنسيق تبدأ الثلاثاء (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن المرحلة الثانية للتنسيق ستبدأ، الثلاثاء المقبل، بحد أدنى 327 درجة للشعبة العلمية، و290 درجة للشعبة الأدبية.

وأوضح عبد الغفار، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن عملية التحويل لتقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية ستكون بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية مباشرة.

وتابع: «الحد الأدنى لكليات الطب على مستوى جامعات الجمهورية في المرحلة الأولى للتنسيق بلغ 97.4%، كما توقف الحد الأدنى لكليات طب الأسنان عند 97.1 %، وكليات الصيدلة 95.9%، والعلاج الطبيعى 95.8%، والعلوم الصحية التطبيقية 95.4 %».

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وذكر: «الحد الأدنى لكليات للاقتصاد والعلوم السياسية 386.5 درجة بنسبة 94.2%، والإعلام 383 درجة بنسبة 93.4%، والألسن 380 درجة بنسبة 92.6 %، الآثار 88.6 %، والفنون الجميلة 83.2%».

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التحرير

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