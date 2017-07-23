عبد الغفار: 10% تحويلات للطلاب المغتربين تبدأ فور انتهاء المرحلة الثانية

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن نسبة التحويلات لتقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية ستكون 10% وفقًا للقواعد، ولكن ستبدأ بعد انتهاء المرحلة الثانية مباشرةً، مشيرًا إلى أن هذه النسبة حددها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن طالبا وحيدا استنفد رغباته ولم يتم توزيعه على أى كلية خلال المرحلة الأولى من التنسيق.

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وكان الوزير قد أعلن أن الحد الأدنى لكليات الطب على مستوى جامعات الجمهورية فى المرحلة الأولى للتنسيق بلغ 97.4%، كما توقف الحد الأدنى لكليات طب الأسنان عند 97.1%، بينما توقف الحد الأدنى لكليات الصيدلة عند 95.9%، والعلاج الطبيعى 95.8%، والعلوم الصحية التطبيقية 95.4%.

وأشار عبد الغفار إلى أن الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية عند 386.5 درجة بنسبة 94.2%، والإعلام 383 درجة بنسبة 93.4%، والألسن 380 درجة بنسبة 92.6%، والآثار 88.6%، والفنون الجميلة فنون 83.2%.