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برلمانية: قاعدة محمد نجيب العسكرية رسالة لكل من يريد العبث بأمن مصر

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مصراوي Masrawy

برلمانية: قاعدة محمد نجيب العسكرية رسالة لكل من يريد العبث بأمن

01:44 م الأحد 23 يوليو 2017

برلمانية: قاعدة محمد نجيب العسكرية رسالة لكل من يريد العبث بأمن مصر

كتب- أحمد علي:

قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن انطلاق قاعدة محمد نجيب العسكرية، السبت، رسالة لكل من يريد العبث بحال الوطن بأن يعيد حساباته مرة أخرى فمصر لن يكسرها أي عدو.

وأضافت "أبو السعد"، في بيانً صحفي لها الأحد، أنه من المعروف منذ قديم الأبد أن العسكرية المصرية لا مثيل لها في البراعة والقوة، وأن الاحتفالية تظهر اتجاه مصر الاستراتيجي وحرصها على تطور أسطولها العسكري.

وتقدمت " أبو السعد"، بالتهنئة للخريجين الجدد المصريين والعرب وللشعب المصري والعربي، بافتتاح القاعدة العسكرية الجديدة، مؤكدةً أن الشعب المصري العظيم يثق ثقة كاملة بلا حدود في قدرة قواتنا المسلحة الباسلة على حماية مصر والأمة العربية.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن إطلاق اسم الرئيس الراحل محمد نجيب، على أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط، تؤكد للداخل والخارج أن الجيش المصري على قلب رجل واحد، ولن تنجح المؤامرات الفاشلة للنيل منه.

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