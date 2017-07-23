الصحة: 23 سيارة إسعاف وعيادة ميدانية وغرفة طوارئ لتأمين مؤتمر الشباب

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطتها للتأمين الطبي الشامل خلال فترة انعقاد المؤتمر الوطنى للشباب في الفترة من 24 إلى 25 يوليو الحالي بمدينة الاسكندرية، حيث تبدء خطة التأمين من اليوم وحتى انتهاء فاعليات المؤتمر.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أن الخطة تتضمن الدفع بـ23 سيارة إسعاف مجهزة عناية مركزة ، حول قاعة المؤتمرات وأمام مكتبة الاسكندرية ، و5 سيارات إسعاف مجهزة أخرى لتغطية مقر إقامة الشباب، بالإضافة إلى عيادة ميدانية ووحدة رعاية مركزة متكاملة داخل قاعة المؤتمرات.

وأضاف "الأنصاري" أنه سيتم تكثيف سيارات الإسعاف على كافة المحاور والطرق الرئيسية شاملة المطار، وعلى طول طريق كورنيش الإسكندرية، وكذلك رفع درجة الاستعداد على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ، لافتا إلى أنه سيتم عقد غرفة عمليات بمقر هيئة الإسعاف بالإسكندرية على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ الخطة.

كما سيتم رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، والتنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية وقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة.

من جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظة الى الدرجة القصوى، كما ستتضمن الخطة التنسيق بين مستشفيات جامعة الاسكندرية، ومستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى، ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات.

وتم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة بالمراكز الإقليمية لنقل الدم، حيث تم رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية بمديرية الشئون الصحية بالاسكندرية على مدار الساعة تحسبًا لأى طوارئ.

وأضاف مجاهد، أنه تم تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات، إلى جانب منع الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات خلال فترة الاستعداد وخاصة الأقسام الحرجة "الطوارئ، والرعايات المركزة، الحروق"، بالإضافة إلى التنسيق بين مراكز السموم بالمستشفيات ومركز الخدمات الطارئة 137 لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة والإبلاغ الفوري عن أية حالات سموم فور وصولها.