إيقاف المشرفة المتهمة بتعذيب أطفال دار أيتام بالأقصر عن العمل

الأقصر – محمد محروس:

قرر أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، وقف مشرفة بدار الشمس المشرقة لرعاية الأيتام عن العمل، لاتهامها بـتعذيب 4 أطفال وذلك لحين انتهاء التحقيقات.

وقال عبيد في تصريحات لـ"مصراوي": إن مديرية التضامن حررت محضرًا بالواقعة في قسم الشرطة، وأحالت القضية للنيابة العامة، مشيرًا إلى أنه جرى توقيع الكشف الطبي على الأطفال الأربعة وسيتم إرفاق التقرير بمحضر الواقعة.

كان محافظ الأقصر محمد بدر، أمر بفتح تحقيق فوري، فيما تجرى تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص ضرب وتعذيب مشرفة في دار أيتام "صن شاين ـ الشمس المشرقة"، عددًا من الفتيات بالدار، وظهور آثار الضرب على أجسادهن.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري برئاسة حجازي النحاس، للانتقال إلى الموقع لبدء التحقيقات في الواقعة، وتم استجواب الأطفال وأعمارهم 5 سنوات و6 سنوات و8 سنوات اللذين أكدوا حدوث الواقعة.