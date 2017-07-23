رونالدو يوجه نصيحة لنيمار بشأن انتقاله لباريس سان جيرمان

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ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، طالب نيمار بعدم الرحيل عن صفوف برشلونة والانتقال إلى باريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أنه سيرتكب خطأ كبير إذا قرر الرحيل إلى فرنسا.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى نصح رونالدو لنيمار بضرورة الانتقال إلى مانشستر يونايتد، فحال قرر الرحيل عن صفوف برشلونة، لوجود علاقة صداقة قوية بين نيمار ورونالدو خارج الملعب في ظل رعايتهما من قبل شركة «نايكي».

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وأكدت «ذا صن» على إرسال رونالدو للعديد من الرسائل لنيمار عبر تطبيق «واتس آب» يحذره من الرحيل إلى باريس سان جيرمان، حيث ستعد تلك الصفقة خطوة إلى الوراء في مسيرة اللاعب البرازيلي.

ويرى رونالدو أنه لا يوجد في العالم نادٍ أخر مساوي في القيمة لبرشلونة سوى ريال مدريد ومانشستر يونايتد، خاصة أن الفريق الإنجليزي قادر على رفع قيمته السوقية في العالم، مطالبًا نيمار بعدم الرحيل إلى دوري ضعيف مثل الدوري الفرنسي والذي لا يقارن في القوة بالدوري الإسباني والإنجليزي.