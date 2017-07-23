الأموال القطرية تتكفل بنقل نيمار إلى باريس سان جيرمان

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كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن الاجتماع الذي جمع بين المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أرتيرو هينريكي، ومحامي الفريق الباريسي سوفي جوردان مع والد نيمار هذا الأسبوع، والذي أسفر عن موافقة والد نيمار على انتقال اللاعب لباريس سان جيرمان في حال دفع النادي الفرنسي قيمة الشرط الجزائي والبالغ قيمته 222 مليون يورو، والذي ستتكفل شركة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضي الراعي الخاص بالفريق الفرنسي بدفعه.

وتوصل باريس سان جيرمان، ونيمار لاتفاق شفهي حول انتقال اللاعب البرازيلي لصفوف الفريق الفرنسي لمدة 6 مواسم، حيث سيحصل نيمار على أجر سنوي يصل إلى 30 مليون يورو صافية وهو نفس قيمة عقد ميسي الحالي مع برشلونة.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى اتخاذ نيمار قراره بالرحيل بالفعل عن برشلونة ولكنه يفكر في وجهته المقبلة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد ومانشستر سيتي، ولكن يبدو أن الفريق الفرنسي هو الأقرب للحصول على خدمات اللاعب.

ويحاول باريس سان جيرمان للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لدفع 222 مليون يورو دون الإخلال بقواعد اللعب المالي النظيف، وذلك من خلال دراسة النادي إمكانية توصل نيمار لاتفاق رعاية مع شركة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية، وهي نفس الشركة الحاكمة لباريس سان جيرمان من خلال رئيسها ناصر الخليفي.