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ضابط ليبي : الألغام تقتل وتصيب 63 مدنيا في أقل من شهر ببنغازي

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مصراوي Masrawy

ضابط ليبي : الألغام تقتل وتصيب 63 مدنيا في أقل من شهر ببنغازي

01:18 م الأحد 23 يوليه 2017

ضابط ليبي : الألغام تقتل وتصيب 63 مدنيا في أقل من شهر ببنغازي

بنغازي ( د ب أ)
أفاد ضابط ليبي اليوم الأحد بمقتل 26 مدنيا وإصابة 37 آخرين في أقل من شهر جراء الألغام في منطقة البلاد والصابري ببنغازي .

وأشار الضابط عبدالسلام المسماري المكلف بفصيل الهندسة العسكرية ونزع الألغام في منطقة البلاد والصابري لوكالة الأنباء الالمانية (د. ب. أ) اليوم إلى صعوبة تفكيك الألغام في هذه المنطقة في وقت قريب .

وقال المسماري إن :"الإمكانيات التي لدينا وبدون تدخل دولي لحماية المدنيين لن تؤمن المنطقة قبل أربع سنوات على الأقل"، مشيرا إلى أن الصابري وسوق الحوت ، والتي كانت المعقل الأخير لجماعات مجلس شورى بنغازي وانصار الشريعة ، هي منطقة ملوثة بالألغام بنسبة 80 بالمئة .

ولفت إلى أن هذه الالغام حصدت أرواح الكثيرين من جنود الهندسة العسكرية ، مشيرا إلى مقتل 26 مدنيا وجرح 37 آخرين في أقل من شهر.

وطالب المسماري المجتمع الدولي بمساعدة وحماية المدنيين من الألغام ودعم الجيش الليبي بالأجهزة أو ارسال خبراء في هذا المجال ، قائلا :"هذا واجب انساني يجب عليهم أن لا يقحموه في الصراعات السياسية أو العسكرية في البلاد".
يذكر أن الأمم المتحدة تفرض حظرا على استيراد الأسلحة منذ أحداث 2011 وتعتبر اجهزة كشف الألغام جزءا من هذه الأسلحة.

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