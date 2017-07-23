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بالصور.. بدء مراسم الصلاة الجنائزية على الأنبا ساويريس بالدير المحرق في أسيوط

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مصراوي Masrawy

بالصور.. بدء مراسم الصلاة الجنائزية على الأنبا ساويريس بالدير المحرق في أسيوط

01:27 م الأحد 23 يوليو 2017

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أسيوط​- أسامة صديق:

شارك المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط،​اليوم الأحد، يرافقه اللواء هشام لطفي،​ مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد، واللواء عاطف قليعي، مدير الأمن، في الصلوات الجنائزية، التي أقيمت بالدير المحرق بالقوصية على الأنبا ساويرس، أسقف ورئيس الدير.

وترأس الصلوات الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، والمُكلّف بإدارة شئوون الدير، ويعد ​دير السيدة العذراء "المحرق"​من​أهم المزارات الدينية بمحافظة أسيوط، والذي يقع بسفح جبل "قسقام" على بعد 12 كيلو متر غرب مدينة القوصية التابعة لمحافظة أسيوط، عند الكيلو 327 على طريق "القاهرة - أسوان"، ويعد من أهم المعالم السياحية والقبطية في بل والعالم.

ويضم الدير "المحرق" ثاني أقدم كنيسة في العالم بعد كنيسة بيت لحم في فلسطين، ويقصده آلاف الزائرين من مصر والأجانب على مدى العام، لكي يتعرفوا على المكان الذي لجأت إليه العائلة المقدسة ليكون مأوى آمنًا لهم أثناء هروبهم من وجه الملك هيرودوس، وقدومهم إلى مصر.

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