محافظ الأقصر يناقش توقيع اتفاقية التآخي مع "يانجشتو" الصينية

الأقصر – محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا، لاستكمال مناقشات توقيع اتفاقية التآخي مع مدينة يانجشتو بجمهورية الصين الشعبية، بحضور محمد بدر.

حضر الاجتماع محمد بدر، محافظ الأقصر، ومدير التضامن الاجتماعي، ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات، ووكيل إدارة التربية والتعليم، ومدير الشباب والرياضة، ومدير الصحة، ومدير الثقافة، وعدد من رجال الأعمال المصريين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما حضر وانغ كيشنغ، نائب رئيس لجنة بلدية يانجتشو للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وفان يون مدير مكتب يانجتشو للموارد البشرية والضمان الاجتماعي، و وو جون مديرة المكتب التنفيذي للجنة مدينة يانجتشو، وتشن رينماو نائب مدير مكتب حكومة يانجتشو لإدارة الشئون اللوجستية، وتشانغ رونغ نائب مدير مكتب يانجتشو للرياضة.

تناول اللقاء مناقشة أهم بنود اتفاقية التآخي ما بين البلدين، تنفيذًا لرغبة حكومة البلدين فى تعزيز أواصر العلاقات والتفاهم المتبادل والصداقة بين الشعبين المصري والصيني، وتوطيد وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين المدينتين.

وتوصل الطرفان من خلال المشاورات الودية على أن يشجع الجانبان، وفقًا لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة، والتبادل والتعاون بين المدينتين في مجالات متعددة كمجالات الاقتصاد والتجارة، وحماية التراث والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والصحة والرياضة لتعزيز الازدهار والتنمية المشتركة.

كما تناول الاجتماع أهمية الحفاظ على التواصل المنتظم بين القادة والإدارات المعنية من الجانبين، لتسهيل المشاورات حول الأمور المتبادلة والتعاون، وكذلك المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يستمر التعاون المشترك ما بين المدينتين على مدار خمسة أعوام من تاريخ التوقيع.