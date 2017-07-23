4 طرق لحماية "موبايل" من حوادث الشاطئ



كتب - هشام عواض:

يذهب الكثير من الناس للشواطئ في الصيف للاستجمام لكن البعض يعاني من مشكلة تعرض "الموبايل" للضرر بسبب الرمال أو الماء مما يجعلهم في هاجس دائم بأنه سوف يتلف.

وهناك عدة طرق لحماية "الموبايل" من الضرر بسبب الرمال والماء، بحسب ما ذكره موقع "readers digest"،وهي:

- عدم استخدام عصا السيلفي

عصا السيلفي أصبحت مهمة للغاية لاتقاط الصور الرائعة في أي مكان وفي المناسبات، إلا أن استخدامها على الشاطئ ربما يكون ضارًا لموبايلك، وذلك إذا كنت غير متمكن من التصوير بهذه العصا فربما يسقط الهاتف في الرمال أو في الماء، مما يؤدي لدولهما فيه وإحداث أضرار.

- وضع الموبايل في واقي بلاستيكي

من الطبيعي أن تجد الأطفال يلهون على الشاطئ بالرمال والماء، كما هناك ألعاب مائية تجعلهم يقذفون الماء على بعضهم مثل "مسدس الماء"، وهو ما يجعب هاتفك عُرضة للبلل، وهذا ما قد يتلفه خاصة أن ماء البحر المالح له تأثير سلبي جدًا على أجزاء الموبايل الداخلية. ومتاح هذا الواقي البلاستيكي في الكثير من متاجر بيع مسلتزمات الموبايل وإن لم تجد فيمكنك الاستعانة بأكياس حفظ الطعام أو أكياس الفريزر.

- حماية الموبايل من الشمس

الشمس تكون رائعة على الشاطئ ومفيدة لك لأخذ حمام شمسي، إلا أن تأثيرها على الأجهزة الإلكترونية وخاصة الموبايل سئ، وقد تتلفه وخاصة الشاشة، فحاول قدر الإمكان تجنب تعرض الموبايل للشمس المباشرة.

- مسح الموبايل باستمرار

عند وضع الموبايل في الهواء على الشاطئ فإنه بهذا يتعرض للرمال الخفيفة المتطايرة وأيضاً لرذاذ الماء، وعند تجمعهما على شاشة الموبايل فإن هذا سيؤدي لتلفه، وللتغلب على هذا عليك مسح الموبايل باستمرار.