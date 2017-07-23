أخبار عاجلة

بالصور.. "مميش" يشارك بحفل تخرج الأكاديمية البحرية في بورسعيد -
للمرة الثالثة في أسبوعين... هبوط أرضي بأحد الشوارع الرئيسية بشبين الكوم -
الأزهر يدين حادث الدهس في إسبانيا بأشد العبارات -
"المحامين": مسابقة قانونية للأعضاء بجوائز 18 ألف جنيه -
ضبط 12 قطعة سلاح ناري و19 ألف قرص مخدرة بالجيزة -
جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

4 طرق لحماية "موبايل" من حوادث الشاطئ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

4 طرق لحماية "موبايل" من الشاطئ

01:22 م الأحد 23 يوليو 2017

4 طرق لحماية "موبايل" من حوادث الشاطئ


كتب - هشام عواض:

يذهب الكثير من الناس للشواطئ في الصيف للاستجمام لكن البعض يعاني من مشكلة تعرض "الموبايل" للضرر بسبب الرمال أو الماء مما يجعلهم في هاجس دائم بأنه سوف يتلف.

وهناك عدة طرق لحماية "الموبايل" من الضرر بسبب الرمال والماء، بحسب ما ذكره موقع "readers digest"،وهي:

- عدم استخدام عصا السيلفي
عصا السيلفي أصبحت مهمة للغاية لاتقاط الصور الرائعة في أي مكان وفي المناسبات، إلا أن استخدامها على الشاطئ ربما يكون ضارًا لموبايلك، وذلك إذا كنت غير متمكن من التصوير بهذه العصا فربما يسقط الهاتف في الرمال أو في الماء، مما يؤدي لدولهما فيه وإحداث أضرار.

- وضع الموبايل في واقي بلاستيكي
من الطبيعي أن تجد الأطفال يلهون على الشاطئ بالرمال والماء، كما هناك ألعاب مائية تجعلهم يقذفون الماء على بعضهم مثل "مسدس الماء"، وهو ما يجعب هاتفك عُرضة للبلل، وهذا ما قد يتلفه خاصة أن ماء البحر المالح له تأثير سلبي جدًا على أجزاء الموبايل الداخلية. ومتاح هذا الواقي البلاستيكي في الكثير من متاجر بيع مسلتزمات الموبايل وإن لم تجد فيمكنك الاستعانة بأكياس حفظ الطعام أو أكياس الفريزر.

- حماية الموبايل من الشمس
الشمس تكون رائعة على الشاطئ ومفيدة لك لأخذ حمام شمسي، إلا أن تأثيرها على الأجهزة الإلكترونية وخاصة الموبايل سئ، وقد تتلفه وخاصة الشاشة، فحاول قدر الإمكان تجنب تعرض الموبايل للشمس المباشرة.

- مسح الموبايل باستمرار
عند وضع الموبايل في الهواء على الشاطئ فإنه بهذا يتعرض للرمال الخفيفة المتطايرة وأيضاً لرذاذ الماء، وعند تجمعهما على شاشة الموبايل فإن هذا سيؤدي لتلفه، وللتغلب على هذا عليك مسح الموبايل باستمرار.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميلانو تحظر "عصا السيلفي" وزجاجات المياه.. والسبب

    هو وهي

  • بالصور.. أول معرض لـ"السيلفي" في العالم .. وبمشاركة صور لـ"كيم كاردشيان"

    هو وهي

  • "ديزني" وفريق "أرسنال"..أماكن منعت عصا السيلفي

    هو وهي

إعلان

f448ada55d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟

مساء dmc - أبرز حوادث الطرق في مصر

مساء dmc - أبرز حوادث الطرق في مصر