زراعة الإسماعيلية": خطة لمكافحة آفات زراعة بنجر السكر

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الإسماعيلية - إنجي هيبة:

صـرح المهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة بالإسماعيلية، اليوم الأحد، أنه جرى الاستعداد للموسم الجديد لزراعة محصول بنجر السكر، والتعاقد مع المزارعين مـــن جانب شركات السكر، والتي تبدأ زراعته فـــي 15 أغسطس القادم، لافتًا إلى أن المستهدف مـــن الزراعات هذا العام 10 آلاف فدان.

وأضاف عبد القادر، في تصريحات خاصة، أنه جرى إعداد خطة لمكافحة الآفات وتوعية المزارعين عن طريق الندوات الخاصة بزراعة بنجر السكر.

وأوضح مدير المكافحة، أن محصول بنجر السكر يعدّ مـــن المحاصيل الاستراتيجية، وزراعته بمركزي ومدينتي القنطرة غربا وشرقا.

وأوضحت تقارير رسمية بزراعة الإسماعيلية، زيادة المساحة المزروعة من بنجر السكر مقارنة بـ 5 أعوام السابقة، وأشارت إلى أنه في عام 2012 تم زراعة 6585 فدانًا، و8105 فدانًا في 2013، و8617 فدانًا في عام 2014، و7112 فدانًا في 2015، و5650 فدانًا في 2016.

