أخبار عاجلة

بالصور.. "مميش" يشارك بحفل تخرج الأكاديمية البحرية في بورسعيد -
للمرة الثالثة في أسبوعين... هبوط أرضي بأحد الشوارع الرئيسية بشبين الكوم -
الأزهر يدين حادث الدهس في إسبانيا بأشد العبارات -
"المحامين": مسابقة قانونية للأعضاء بجوائز 18 ألف جنيه -
ضبط 12 قطعة سلاح ناري و19 ألف قرص مخدرة بالجيزة -
جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

زراعة الإسماعيلية": خطة لمكافحة آفات زراعة بنجر السكر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

زراعة الإسماعيلية": خطة لمكافحة آفات زراعة بنجر السكر

01:19 م الأحد 23 يوليو 2017

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

صـرح المهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة بالإسماعيلية، اليوم الأحد، أنه جرى الاستعداد للموسم الجديد لزراعة محصول بنجر السكر، والتعاقد مع المزارعين مـــن جانب شركات السكر، والتي تبدأ زراعته فـــي 15 أغسطس القادم، لافتًا إلى أن المستهدف مـــن الزراعات هذا العام 10 آلاف فدان.

وأضاف عبد القادر، في تصريحات خاصة، أنه جرى إعداد خطة لمكافحة الآفات وتوعية المزارعين عن طريق الندوات الخاصة بزراعة بنجر السكر.

وأوضح مدير المكافحة، أن محصول بنجر السكر يعدّ مـــن المحاصيل الاستراتيجية، وزراعته بمركزي ومدينتي القنطرة غربا وشرقا.

وأوضحت تقارير رسمية بزراعة الإسماعيلية، زيادة المساحة المزروعة من بنجر السكر مقارنة بـ 5 أعوام السابقة، وأشارت إلى أنه في عام 2012 تم زراعة 6585 فدانًا، و8105 فدانًا في 2013، و8617 فدانًا في عام 2014، و7112 فدانًا في 2015، و5650 فدانًا في 2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

السلطات الليبية تعيد 135 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم

السلطات الليبية تعيد 135 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا لأقل مستوى منذ 6 أشهر

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا لأقل مستوى منذ 6 أشهر

مقتل أمير جيش خالد في قصف جوي بسوريا

مقتل أمير جيش خالد في قصف جوي بسوريا