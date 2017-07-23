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مران الأهلي| انتظام «محارب».. تدريبات استشفائية للأساسين

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مران الأهلي| انتظام «محارب».. تدريبات استشفائية للأساسين مران الأهلي| انتظام «محارب».. تدريبات استشفائية للأساسين

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة:

انتظم إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق، الذي أُقيم صباح اليوم الأحد، بملعب «بترو سبورت».

وشارك «محارب» في فقرات المران الجماعي كاملا، بعدما خضع للتأهيل في أول مران خاضه مع الأهلي يوم الجمعة الماضي.

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كان الأهلي قد نجح في ضم محارب من فريق سموحة في الأيام الماضية، ثم قام الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، بضمه لقائمة الفريق في البطولة العربية.

وخاض لاعبو الفريق الأول، الذين شاركوا في مباراة الفيصلي الأردني بالجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية، تدريبًا استشفائيا، على هامش المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوحدة الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل، على استاد السلام، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من البطولة.

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التحرير

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