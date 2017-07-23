بدّلت أكثر من فستان وأثارت الجدل بالحناء.. 5 مشاهد لافتة من حفل خطوبة «جنات»

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لا تزال المطربة المغربية الشهيرة "جنات"، حديث الكثير من المواقع الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد خطبتها مؤخرًا على المحامي المصري محمد نعمان، وسط أسرتها وأصدقائها بالمغرب، وتداول عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من الحفل الذي شهد عدة لقطات نستعرضها فيما يلي..

1- فستان العروس

تمسكت "جنات" بالزي المغربي في حفل خطبتها، وحرصت خلال الحفل على ارتداء أكثر من فستان، من بينها قفطان أبيض اللون وآخر أخضر، أثارت به الجدل عبر نشر صورة لها من حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" لعروس مغطاة الوجه ترتدي قفطانا أخضر، وعلّقت على الصورة: "حذر فزر مين العروسة"، ليفاجأ جمهورها بالخطبة.

2- هوية العريس

تساءل كثير من متابعي "جنات" عن هوية العريس، الذي اتضح أنه المحامي المصري "محمد عثمان نعمان"، وهو مدير مؤسسة "أبو شقة" للمحاماة، وأحد المستشارين القانونيين للحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

3- الشبكة

لفتت "جنات" أنظار الجميع بخاتم الخطبة النفيس، والذي أثيرت عدة تساؤلات حول ما إذا كان مرصعا بالألماس أم الشاوروفسكي، وذلك بعد أن نشرت صورته عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

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4- الحناء

على ما يبدو أن تقليد رسم العروس للحناء في الخطبة شيء طبيعي في المغرب، ولكن في مصر يتم اتباع هذا التقليد قبل الفرح مباشرة، وهو ما جعل الأمر يختلط على الكثيرين، ليشير عدد من المواقع الإخبارية إلى أن احتفال "جنات" كان بسبب زواجها، في حين أنه كان يوم الخطبة وليس الزفاف.

5- أول رسالة للعريس

عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، كتبت المطربة "جنات": "عايزة أعيشلك عمر من جديد وأعترفلك إنك الوحيد اللي ريح قلبي والأكيد إني مش بانساه"، ورغم أن هذه الكلمات من أغنيتها "عايزة أقرب"، فإن الكثير من متابعيها زعموا أنها رسالة لخطيبها.