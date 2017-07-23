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وزير الداخلية: التحديات الأمنية تفرض جاهزية القوات طول الوقت

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية: التحديات الأمنية تفرض جاهزية القوات طول الوقت

12:48 م الأحد 23 يوليو 2017

وزير الداخلية: التحديات الأمنية تفرض جاهزية القوات طول الوقت

اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية

كتب –فتحي سليمان:

قال اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، إن المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة تفرض على جميع القوات التعامل بيقظة وحس أمني رفيع طول الوقت.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بقيادات أمن مديرية أمن الإسكندرية مساء أمس، لمراجعة خطة تأمين فعاليات مؤتمر الشباب، وأكد الوزير على أهمية تكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والمحاور الرئيسية مع نشر الدوريات، والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور.

وشدد وزير على ضرورة الانضباط والدقة لتنفيذ الخطط الأمنية وتفعيل أقصى معدلات التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة ورفع درجة الاستعداد وتوفير الحماية الكاملة والتعامل مع أي تهديدات قد تتعرض لها بمنتهى الحسم والحزم.

وأكد عبدالغفار على أهمية تشديد الرقابة المرورية على الطرق المتوقع أن تشهد كثافات لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة على كافة الطرق والمحاور، والربط الكامل بغرف عمليات المرور، لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج المدينة.

ووجه الوزير القيادات الأمنية بتوجيه كافة المستويات الإشراقية لمتابعة سير الأداء الأمني وبما يحقق الأهداف المرجوة، ومواصلة استنفار وتضافر الجهود وتفعيل الاستراتيجيات الأمنية على أرض الواقع بكل دقة بما يكفل مواجهة كافة صور الخروج على القانون.

أشاد الوزير بالجهود الأمنية التي تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية بكافة المجالات لإقرار الأمن، معرباً عن تقديره لجميع رجال الشرطة على ما يبذلونه من تضحيات وجهد مخلص فعال خلال الفترة الأخيرة وهو ما كان له بالغ الأثر في تحقيق العديد من النجاحات على الصعيد الأمني.

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