أخبار عاجلة

بالصور.. "مميش" يشارك بحفل تخرج الأكاديمية البحرية في بورسعيد -
للمرة الثالثة في أسبوعين... هبوط أرضي بأحد الشوارع الرئيسية بشبين الكوم -
الأزهر يدين حادث الدهس في إسبانيا بأشد العبارات -
"المحامين": مسابقة قانونية للأعضاء بجوائز 18 ألف جنيه -
ضبط 12 قطعة سلاح ناري و19 ألف قرص مخدرة بالجيزة -
جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

في ذكرى ثورة يوليو.. رئيس "الناصري": لم يبق من سياسات "ناصر" سوى أحلامه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

في ذكرى ثورة يوليو.. رئيس "الناصري": لم يبق من سياسات "ناصر" سوى أحلامه

01:03 م الأحد 23 يوليو 2017

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال سيد عبدالغني، رئيس الحزب الناصري، إن ثورة يوليو انتهت بعد عام 1974، حيث جاءت سياسات مختلفة تمامًا، بظهور جماعة الإخوان وما تبعها من أحداث، ولم يبق من سياسات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر غير أحلامه.

وأضاف عبد الغني، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن لم تتقدم إلا بالعودة لتشغيل المصانع المغلقة بالقطاع العام والاهتمام بالشعب، مضيفًا: "ما تبقى من ثورة يوليو هو الجيش مصر الوطني، كما انتهت العدالة الاجتماعية أيضًا بعد عام 74".

وأشار رئيس الحزب الناصري، إلى تأييد حزبه للدولة الوطنية في حربها ضد الإرهاب، مطالبًا بإعادة تشغيل الصناعة المصرية، لذلك يجب الانضمام إلى مجموعات عدم الانحياز في موجهة المشروع الاستعماري الجديد.

وأكد عبدالغني أن المسجد الأقصى ينادي جمبع الدول العربية، متابعًا: "يجب أن نقف جميعًا حتى نقف أمام إسرائيل وعدونها ضد الشعب الفلسطيني".

يشار إلى أن الشعب المصري يحتفل اليوم بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، حيث تجمع مواطنون أمام ضريح الرئيس الراحل؛ للاحتفال بذكرى الثورة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- مواطنون يحتشدون أمام ضريح "عبدالناصر" احتفالًا بذكرى ثورة

    أخبار

  • سعفان يكلف مديريات القوى العاملة بمتابعة إجازة ذكرى ثورة يوليو

    أخبار

  • رئيس الهيئة العربية للتصنيع يزور 3 دول إفريقية على رأسها نيجيريا

    أخبار

  • وزير الدفاع: ثورة يوليو ستظل إنجازًا بطولياً حمل الجيش لواءه

    أخبار

إعلان

c37e0c1d08.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة