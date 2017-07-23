في ذكرى ثورة يوليو.. رئيس "الناصري": لم يبق من سياسات "ناصر" سوى أحلامه

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال سيد عبدالغني، رئيس الحزب الناصري، إن ثورة يوليو انتهت بعد عام 1974، حيث جاءت سياسات مختلفة تمامًا، بظهور جماعة الإخوان وما تبعها من أحداث، ولم يبق من سياسات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر غير أحلامه.

وأضاف عبد الغني، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن مصر لم تتقدم إلا بالعودة لتشغيل المصانع المغلقة بالقطاع العام والاهتمام بالشعب، مضيفًا: "ما تبقى من ثورة يوليو هو الجيش مصر الوطني، كما انتهت العدالة الاجتماعية أيضًا بعد عام 74".

وأشار رئيس الحزب الناصري، إلى تأييد حزبه للدولة الوطنية في حربها ضد الإرهاب، مطالبًا بإعادة تشغيل الصناعة المصرية، لذلك يجب الانضمام إلى مجموعات عدم الانحياز في موجهة المشروع الاستعماري الجديد.

وأكد عبدالغني أن المسجد الأقصى ينادي جمبع الدول العربية، متابعًا: "يجب أن نقف جميعًا حتى نقف أمام إسرائيل وعدونها ضد الشعب الفلسطيني".

يشار إلى أن الشعب المصري يحتفل اليوم بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، حيث تجمع مواطنون أمام ضريح الرئيس الراحل؛ للاحتفال بذكرى الثورة.