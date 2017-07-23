تكليف أسقف بني سويف بإدارة شؤون الدير المحرق بالقوصية

أسيوط - أسامة صديق:

أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بتكليف الأنبا غبريال، أسقف بني سويف بإدارة شئون دير العذراء مريم "المحرق" بالقوصية، وذلك بعد وفاة الأنبا ساويرس أسقف ورئيس الدير بعد صراع مع المرض.

ومن المعتاد أن يتولى وكيل الدير إدارة شئون الدير عقب وفاة رئيس الدير، ولكن ظروف الأنبا "باخوميوس" الصحية لا تمكنه من إدارة شئون الدير.

ويعد دير السيدة العذراء "المحرق" من أهم المزارات الدينية بمحافظة أسيوط، والتي يصل عددها إلى 38 مزارًا، ويقع بسفح جبل "قسقام" على بعد 12 كيلو متر غرب مدينة القوصية، عند الكيلو 327 طريق "القاهرة - أسوان"، ويعد من أهم المعالم السياحية والقبطية في مصر بل والعالم.

ويضم الدير "المحرق" ثاني أقدم كنيسة في العالم بعد كنيسة بيت لحم في فلسطين، ويقصده آلاف الزائرين من مصر والأجانب على مدار العام، لكي يتعرفوا على هذا المكان الذي لجأت إليه العائلة المقدسة، ليكون مأوى آمنًا لهم، في أثناء هروبهم من وجه الملك هيرودوس، وقدومهم إلى مصر.