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عبد الغفار: بدء المرحلة الثانية الثلاثاء المُقبل بـ79% للعلمي و70.7 للأدبي

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عبد الغفار: بدء المرحلة الثانية الثلاثاء المُقبل بـ79% للعلمي و70.7 للأدبي عبد الغفار: بدء المرحلة الثانية الثلاثاء المُقبل بـ79% للعلمي و70.7 للأدبي

التحرير

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن استقبال المرحلة الثانية من التنسيق بـ153 ألف و227 طالب وطالبة، مشيرًا إلى أنها ستنطلق بعد غد الثلاثاء، بحد أدنى 79% لطلاب الشعبة العلمية و70.7 % لطلاب الشعبة الأدبية. 

وأعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال مؤتمر صحفى، أن 555 طالب وطالبة تخلفوا عن تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى من التنسيق.

وأضاف الوزير، أن عدد الطلاب المتقدمين للشعبة العلمية بالمرحلة الأولى 44 ألف 830 طالبا وطالبة و64 ألف و313 بالشعبة الأدبية بإجمالى 108 آلاف و451.

وتابع الوزير، أنه يوجد أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية "علمى علوم" بكليات الطب البيطرى والتمريض، كما يوجد أماكن شاغرة فى 4 كليات هم الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة "عمارة" للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات.   

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وأوضح الوزير، أن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية "علوم ورياضة" بكليات العلوم والفنون التطبيقية للطلاب الذين اجتازوا القدرات، وكذلك بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والآثار وباقى الكليات النظرية، ولطلاب الشعبة الأدبية، هُناك كليات التربية التعليم الأساسى والتجارة والآداب ورياض الأطفال والسياحة والفنادق.

وتستقبل المرحلة الأولى من التنسيق التى بدأت أعمالها الاثنين الماضى ولمدة 5 أيام، 109 آلاف طالب وطالبة، بحد أدنى للشعبة  العلمية 390 درجة فأكثر، أى بنسبة 95.12%، والشعبة الهندسية 374 درجة فأكثر أى بنسبة 91.22%، بينما جاءت الشعبة الأدبية 326 درجة فأكثر أى بنسبة 79.51%.

 

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التحرير

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