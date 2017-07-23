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الصرف الصحي يهدد منازل مطاي.. ورئيس المدينة: هتتحل نهاية الأسبوع (صور)

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الصرف الصحي يهدد منازل مطاي.. ورئيس المدينة: هتتحل نهاية الأسبوع (صور) الصرف الصحي يهدد منازل مطاي.. ورئيس المدينة: هتتحل نهاية الأسبوع (صور)

التحرير

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"مياه الصرف الصحي هتوقع بيوتنا"، تلخص هذه الجملة تدهور الأحوال بمركز مطاي، شمال محافظة المنيا، وأضحت منازلهم مهددة بالانهيار دون تدخل مسؤولي الحي.

يقول أحمد محمد مجدي، أحد سكان منطقة تقسيم إحسان عزمي، إن مياه الصرف الصحي أغرقت الشوارع والمنازل على حد سواء، موضحًا أنهم حرروا عدة محاضر - آخرها رقم 2551 إداري مطاي يوم 19 يوليو الجاري- علاوة على عشرات الاستغاثات، لكن دون جدوى.

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ويضيف "مجدي" أن المشكلة تعود إلى 10 سنوات تزامنا مع مد خطوط الصرف الصحي بحي جنوب، لافتا أنه بسبب استخدام محطة رفع جزئية "بدالة"، تغرق المياه الشوارع حال تعطلها، مشيرا إلى أن الشركة كانت تقوم بإصلاحها على الفور، لكنهم فوجئوا هذا العام بتجاهل المسؤولين، حسب قوله.

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زيؤكد محمود حسني، طرف أن منطقة "جامع العمراني" الأكثر تضررا، الأمر الذي دفع بعض قاطنيها إلى مغادرة منازلهم، وتكبد آخرون مصروفات باهظة لتأجير سيارات كسح المياه من داخل منازلهم خاصة مع انتشار الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض.

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"الريحة وحشة ومش عاوز أقعد هنا"، كلمات رددها طفل لم يتجاوز الـ 8 سنوات، مشيرًا إلى أن مياه الصرف الصحي تعيق سير المارة بالشارع.

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من جانبه، أكد إبراهيم نصير، رئيس مركز مطاي، أنه سيتم حل تلك المشكلة نهاية الأسبوع الجاري بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

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التحرير

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