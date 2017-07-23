مستشار عسكري: الله يسامحه يوسف والي قال نبيع فراولة ونشتري قمح (فيديو)

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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع في المخابرات الحربية سابقًا، إن يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، هو المسؤول عن استبدال المحاصيل الاستراتيجية المهمة بالمحاصيل الترفيهية.

وأضاف سالم، خلال لقائه، اليوم الأحد، ببرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور": "الله يسامحه يوسف والي هو اللي خلى كيلو الخضار أغلى من كيلو الفاكهه، مفيش دولة في العالم فيها الكلام ده، عندنا كيلو الدقيق والرز أغلى من السكر".

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وتابع: "المسؤولون اللي بيفكروا تحت رجلهم، هما السبب في فشل التجربة الزراعية في مصر"، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاول إصلاح هذه الفكرة من خلال فكرة المليون ونص فدان حتى لا تتفتت الأراضى الزراعية.