وزير الداخلية يراجع مع قيادات أمن الإسكندرية خطة تأمين مؤتمر الشباب

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«تكثيف الإنتشار الأمنى بالشوارع، والمحاور الرئيسية مع نشر الدوريات والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين».. كانت أهم تعليمات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لقيادات مديرية أمن الإسكندرية.

وشدد الوزير خلال مراجعته لاخر الاستعدادت وخطط تأمين مؤتمر الشباب الذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور.

وزير الداخلية شدد أيضا على ضرورة الإنضباط والدقة فى تنفيذ الخطط الأمنية وتفعيل أقصى معدلات التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة ورفع درجة الإستعداد وتوفير الحماية الكاملة والتعامل مع أى تهديدات قد تتعرض لها بمنتهى الحسم والحزم.

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وأكد اللواء عبد الغفار على أهمية تشديد الرقابة المرورية على الطرق المتوقع أن تشهد كثافات لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة على كافة الطرق والمحاور ، والربط الكامل بغرف عمليات المرور ، لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج المدينة.

كما وجه عبدالغفار، القيادات الأمنية بتوجيه كافة المستويات الإشرافية لمتابعة سير الأداء الأمنى وبما يحقق الأهداف المرجوة، ومواصلة استنفار وتضافر الجهود وتفعيل الإستراتيجيات الأمنية على أرض الواقع بكل دقة بما يكفل مواجهة كافة صور الخروج على القانون، مؤكداً على أهمية إستيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة، وما يستوجبه ذلك من البقاء فى جاهزية عالية وحس أمنى رفيع .

و أشاد الوزير فى نهاية الإجتماع، بالجهود الأمنية التى تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية بكافة المجالات لإقرار الأمن، معرباً عن تقديره لجميع رجال الشرطة على ما يبذلونه من تضحيات وجهد مخلص فعال خلال الفترة الأخيرة وهو ما كان له بالغ الأثر فى تحقيق العديد من النجاحات على الصعيد الأمنى.