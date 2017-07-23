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وصول 210 آلاف طن بضائع لميناء الإسكندرية

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وصول 210 آلاف طن بضائع لميناء الإسكندرية وصول 210 آلاف طن بضائع لميناء الإسكندرية

التحرير

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قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطا في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، إذ استقبل الميناء 210 آلاف طن بضائع خلال الـ24 ساعة الماضية.

أضاف الغندور، في بيان له، اليوم الأحد، أنه يتم تفريغ شحنة قمح تزن 76 ألف طن من على متن السفينتين "كاليانا ولازوريت"، القادمتين من روسيا وأوكرانيا، وشحنة ذرة تزن 3 آلاف طن قادمة من الأرجنتين على متن السفينة "كينج فرايجت"، وشحنة سيارات عددها 576 سيارة ماركات مختلفة قادمة من إسبانيا على متن العبارتين "جراند سيسيليا ونيبتون هيلاس".

وتابع أنه يتم تفريغ شحنة زيوت بترولية تزن 5 آلاف طن قادمة من الإمارات على متن السفينة "يم فينوس"، وشحنة فول صويا تزن 27 ألف طن قادمة من الأرجنتين على متن السفينة "داني بوي"، وشحنة سولار تزن 30 ألف طن قادمة من على متن السفينة "البترولية"، وشحنة غاز تزن 9 آلاف طن قادمة من قبرص على متن السفينة "افتياكسيا".

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وأشار إلى أن النظام الإلكتروني بالميناء سجل دخولا وخروجا 10 آلاف شاحنة عامة، وبلغ مخزون الغلال بالميناء مليونا و37 ألف طن منها 288 ألف طن قمح.

وذكر اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، أن إجمالي السفن الموجودة بالميناء 92 سفينة وغادرت الميناء 11 سفينة، ووصلت 13 سفينة وتراكي على الأرصفة 30 سفينة، وتوجد بالمخطاف الخارجي 15 سفينة، والداخلي 4 سفن.

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التحرير

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