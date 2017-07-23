أخبار عاجلة

بالصور.. "مميش" يشارك بحفل تخرج الأكاديمية البحرية في بورسعيد -
للمرة الثالثة في أسبوعين... هبوط أرضي بأحد الشوارع الرئيسية بشبين الكوم -
الأزهر يدين حادث الدهس في إسبانيا بأشد العبارات -
"المحامين": مسابقة قانونية للأعضاء بجوائز 18 ألف جنيه -
ضبط 12 قطعة سلاح ناري و19 ألف قرص مخدرة بالجيزة -
جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

ضبط عصابة متخصصة في خطف حقائب السيدات بالبحيرة

Google+ Print
ضبط عصابة متخصصة في خطف حقائب السيدات بالبحيرة ضبط عصابة متخصصة في خطف حقائب السيدات بالبحيرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائي، وتحت إشراف اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن المحافظة، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع خطف حقائب السيدات.

وردت معلومات لضابط وحدة مباحث قسم شرطة كفر الدوار برئاسة الرائد محمود هندي رئيس المباحث، مفادها قيام كل من "جمال.ع.م"، 17 سنة، و"علي.ع.ا"، 20 سنة، عاطلين ومقيمين بزهرة القبلية التابعة لمركز كفر الدوار، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص في ارتكاب وقائع خطف الحقائب.

شاهد أيضا

وتم ضبط الشخصين، وبحوزة الأول دراجة بخارية "توك توك دون لوحات معدنية" جار فحصها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 5 وقائع سرقة وضبط بحوزتهما حقيبة جلد حريمي وهاتف محمول و2 فيزا كارت، ومبلغ مالي 1000 جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة

الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة