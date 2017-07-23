ضبط عصابة متخصصة في خطف حقائب السيدات بالبحيرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائي، وتحت إشراف اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن المحافظة، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع خطف حقائب السيدات.

وردت معلومات لضابط وحدة مباحث قسم شرطة كفر الدوار برئاسة الرائد محمود هندي رئيس المباحث، مفادها قيام كل من "جمال.ع.م"، 17 سنة، و"علي.ع.ا"، 20 سنة، عاطلين ومقيمين بزهرة القبلية التابعة لمركز كفر الدوار، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص في ارتكاب وقائع خطف الحقائب.

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وتم ضبط الشخصين، وبحوزة الأول دراجة بخارية "توك توك دون لوحات معدنية" جار فحصها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 5 وقائع سرقة وضبط بحوزتهما حقيبة جلد حريمي وهاتف محمول و2 فيزا كارت، ومبلغ مالي 1000 جنيه.