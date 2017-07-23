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«التعليم العالى»: 108 آلاف و451 طالبًا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

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«التعليم العالى»: 108 آلاف و451 طالبًا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى «التعليم العالى»: 108 آلاف و451 طالبًا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن عدد الطلاب المتقدمين للشعبة العلمية بالمرحلة الأولى 44 ألف 830 طالبا وطالبة و64 ألف و313 بالشعبة الأدبية بإجمالى 108 ألف و451 طالباً.


وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفى المُنعقد لإعلان نتائج المرحلة الأولى، أن 555 طالبًا تخلفوا عن تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى من التنسيق.

وتستقبل المرحلة الأولى من التنسيق التى بدأت أعمالها الاثنين الماضى ولمدة 5 أيام، 109 آلاف طالب وطالبة، بحد أدنى للشعبة  العلمية 390 درجة فأكثر، أى بنسبة 95.12%، والشعبة الهندسية 374 درجة فأكثر أى بنسبة 91.22%، بينما جاءت الشعبة الأدبية 326 درجة فأكثر أى بنسبة 79.51%.

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