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«الفيروسات الكبدية»: العلاج كتير ومش لاقيين مرضى (فيديو)

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«الفيروسات الكبدية»: العلاج كتير ومش لاقيين مرضى (فيديو) «الفيروسات الكبدية»: العلاج كتير ومش لاقيين مرضى (فيديو)

التحرير

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ناشدت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، بوزارة الصحة والسكان، مرضى فيروس "سي" من المنتكسين، الذهاب لمركز علاج الفيروسات.

قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، مع برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "سي بي سي إكسترا"، إنهم كانوا يعانون قبل ذلك من تكدس المرضى، مضيفا: "إحنا دلوقتي مش لاقيين مرضى رغم توافر الأدوية".

وذكر دوس: "لدينا 5 ملايين مصري مصابين بمرض فيروس سي، وما تم علاجه خلال العامين ونصف الأخيرة يبلغ نحو مليون ونصف فقط"، موضحا أن هناك 3 ملايين مصري مريض بالفيروس ولا يعلمون.

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وتابع: "لدينا 100 مركز لعلاج المرضى ونرحب بهم، والعلاج متوفر بأدوية جديدة يمكن الاستعانة بها لمواجهة الفيروس".

 

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التحرير

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