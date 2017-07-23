صلاح وكوتينيو يخطفان الأنظار في تحضيرات ليفربول للموسم الجديد

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خطف محمد صلاح، وفيليب كوتينيو، الأنظار أمس في تتويج ليفربول بكأس الدوري الإنجليزي الودية، بالتغلب على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

وتقدم رجال كريج شكسبير بالهدف الأول في الدقيقة 12، عن طريق إسلام سليماني، قبل أن يعادل صلاح النتيجة بعدها بـ8 دقائق ومن ثم أضاف فيليب كوتينيو الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول في المباراة التي أُقيمت في هونج كونج.

وبدورها نشرت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية أبرز 5 ملامح من هذا اللقاء في السطور التالية كالأتي:

- كوتينيو يجذب الأنظار

على الرغم من اعتياد عشاق كرة القدم على تألق فيليب كوتينيو، إلا أن النجم البرازيلي قدم مستوى مميز للغاية في مباراة الأمس بعد صناعته الهدف الأول لصلاح في تناغم كبير بين الاثنين ومن ثم تكفل بتسجيل الهدف الثاني بتسديدة صاروخية.

ويبقى التساؤل الآن هل سيتمكن الريدز من الاحتفاظ بخدمات اللاعب البرازيلي الذي يرغب برشلونة بقوة في الحصول على خدماته هذا الصيف، خاصة أن تفاهم الثلاثي كوتينيو وفيرميو وصلاح يبشر بالخير بالخير.

- بداية صلاح القوية

خاض صلاح المنتقل حديثًا إلى ليفربول مقابل 34 مليون جنيه إسترليني 3 مباريات مع الريدز حتى الآن، وساهم في تسجيل هدفي ليفربول أمس، ليرفع حصته مع ليفربول إلى هدفين في 3 مباريات.

وأظهر صلاح تفاهمًا كبيرًا مع كل من كوتينيو وفيرمينو، من خلال تناقل الكرة الكثير مع بعضهم البعض، إلى جانب العديد من التمريرات المتقنة التي مررها لزملاءه، وبشكل عام تبدو بداية صلاح مع ليفربول قوية حتى الآن ومن الهام للغاية أن يواصل على نفس الأداء عن يبدأ معركة الدوري الإنجليزي.

- المباراة الأخيرة لمحرز

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تثار العديد من التكهنات حول مستقبل محرز بعدما سلم اللاعب الجزائري طلب لناديه يفيد رغبته في الرحيل، وذلك بعد رفضه الانتقال لصفوف روما الإيطالي الذي تقدم بعرض لضمه منذ أيام.

وأوضح شكسبير، أنّ محرز يتمتع بعقلية احترافية جيدة ويتدرب بشكل جيد مع اللاعبين ولا توجد أي نية لاستبعاده من المباريات حتى يطرأ أمر جديد على مستقبله.

ومع ذلك لا تزال العروض تنهال على ليستر سيتي لضم الجناح الجزائري، لذا من الوارد أن مباراة الأمس كانت الأخيرة لمحرز مع فريق ليستر سيتي.

- أزمات كلوب الدفاعية مستمرة

تحدث يورجين كلو عن دفاع ليفربول عقب المباراة مشيرًا إلى أن لاعبي الريدز كان بإمكانهم منع تسجيل هذا الهدف خاصة أن الهدف أتى من كرة عرضية استقبلها لاعب غير مراقب بسهولة شديدة، مؤكدًا على أن الأمر سيء للغاية".

وأوضح كلوب بأنه أعجب بكل شيء في المباراة إلا أن دفاع الفريق يحتاج للكثير من العمل، مشيرًا إلى أن الأمر الجيد في الموضوع أن تلك الأخطاء تحدث في المباريات التحضرية حيث يمكن تداركها، مؤكدًا في الوقت ذاته على شعوره بالإحباط الشديد من تلك الأخطاء الساذجة.

وسيكون من الهام للغاية ليورجين كلوب تقوية خط دفاعه خاصة أن ليفربول مقبل على المشاركة في العديد من البطولات الموسم المقبل من بينها دوري أبطال أوروبا.

- تغيير أسلوب لعب ليستر سيتي

أظهر ليستر سيتي طريقته المميزة في اللعب والتي تعتمد على الهجمات المرتدة، من خلال منح لاعبي ليفربول الكرة ومن ثم الإنقضاض عليهم بالهجمات المرتدة.

وعلى الرغم من تفضيل ليستر سيتي لتلك الطريقة، إلا أن مدرب الفريق أكد على أهمية تمتع لاعبي ليستر سيتي في بعض الأوقات بالقدرة على الاحتفاظ بالكرة خاصة أن الفريق يضم اللاعبين القادرين على هذا الأمر.