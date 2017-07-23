الإسكان: ترميم 52 عمارة قديمة ببني سويف الجديدة وإنشاء مركز طبي بـ15 مايو

كتبت- ندى الخولي:

قالت تمام جرجس، رئيسة جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنه سيتم إنشاء مركز طبي بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ120 فدان بالمدينة، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إنه سيتم ترميم وإصلاح 52 عمارة قديمة بإسكان الشباب والمستقبل نموذج قمر الدين، بالحي السكني الثاني، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأضاف مصطفي فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم طرح أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لشبكة إنارة منطقتي (الياسمين 2 – غرب الياسمين) بالتجمع الأول، وأعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها وشبكات الري بالمحلية الثامنة وطرقها، وطرق إسكان النقابات، والجزيزة الفاصلة بين إسكان المستقبل 63 م2 والمحلية العاشرة بالنقابات، وأمام وداخل إسكان النقابات، والحزام الأخضر (مرحلة أولى)، وإسكان المستقبل (مرحلة ثانية)، وإسكان المستقبل 63م2 (مرحلة ثالثة).

هذا فضلًا عن استكمال الحزام الأخضر بالتجمع الثالث علي نفقة الجهاز، وإعادة الشيء لأصلة للمسطحات الخضراء والمزروعات التالفة، وإعادة تأهيل شبكة الري بالرش للأعمال داخل نطاق المناطق المذكورة، وذلك في مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.