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"الإنتاج الحربي" تنفذ مشروعات إنشاءات وتطوير باستاد الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

"الإنتاج الحربي" تنفذ مشروعات إنشاءات وتطوير باستاد الإسكندرية

12:33 م الأحد 23 يوليو 2017

كتب- مصطفى المنشاوي:

يفتتح اليوم الأحد، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة، والدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، مشروعي تطوير أستاد الإسكندرية وتنفيذ إنشاءات جديدة بنادى الاتحاد السكندري في المحافظة بتكلفة إجمالية ٥٠ مليون جنيه.

ونفذت شركة الإنشاءات التابعة لوزارة الانتاج الحربي، مشروع تطوير أستاد الإسكندرية الرياضي بتكلفة ٣٠ مليون جنيه والتي تشمل (أعمال إزالة وتجديد أرضية ملعب كرة القدم وصيانة شبكات الصرف المغطي للملعب وزراعة الملعب بالكامل وإعادة إنشاء مضمار العاب القوى طبقًا للمواصفات الدولية، وانشاء الصرف للمدرجات مع تطوير الصرف حول الملعب بالكامل، وإحلال وتجديد شبكة الحريق وإعادة تصميم اللاند سكيب حول الملعب بالكامل".

هذا بالإضافة إلى إنشاء أسوار وبوابات حول الملعب بالكامل لتامين الملعب واستيفاء اشتراطات النيابة العامة لعودة الجماهير ومضاعفة سلالم الخدمة للمدرجات وتجديد المنشات العريقة المميزة لأستاد الإسكندرية (المقصورة والمدرجات الجانبية والبوابة الأثرية)، وإنشاء أستديو تحليلي وصالة كبار الزوار مكيفة ومطلة علي ملعب المباراة ورفع كفاءة غرف اللاعبين وصيانتها.

كما شملت أعمال التطوير تنفيذ انشاءات جديدة بنادي الاتحاد السكندري بتكلفة ٢٠ مليون جنيه تشمل (إنشاء حمام سباحة أوليمبي ومبنى خدمات للحمام، وإنشاء غرف خلع الملابس للسيدات والرجال وغرفة مدرب وقاعة للمحاضرات، وإنشاء ترأس مكشوف من طابقين لخدمة منطقة الحمام).

وأكد العصار أن الأعمال الإنشائية والتطوير الذي قامت به شركة الإنشاءات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بالإسكندرية تم تنفيذها بإسناد من وزارة الشباب والرياضة.

وقال العصار إن الوزارة تسعى لاستغلال جميع طاقاتها الإنتاجية لشركاتها لتنفيذ مشروعات قومية، وذلك لما هو معهود بها من تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية، وفي المدة الزمنية المحددة للمشروعات.

يأتي ذلك في إطار استيراتيجية الوزارة لتحقيق التكامل مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة لتحقيق المزيد من النجاح.

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