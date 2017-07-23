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"الصحفيين" تبدأ تحقيقًا موسعًا لحل أزمة المواقع المحجوبة

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مصراوي Masrawy

"الصحفيين" تبدأ تحقيقًا موسعًا لحل أزمة المواقع المحجوبة

12:26 م الأحد 23 يوليو 2017

نقابة الصحفيين

كتبت - هاجر حسني:

قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الضوابط بالمجلس الأعلى للإعلام، إن النقابة ستبدأت تحقيقًا استقصائيًا عن المواقع المحجوبة حتى تستوضح أسباب حجبها والأخطاء التي وقعت فيها، مضيفًا أن هذه التحقيقات ستتضمن جلسات مع مسؤولي المواقع لاستطلاع آرائهم.

وأوضح زكريا لمصراوي، أنه في نهاية التحقيق سيتم الخروج بتقرير يتم مناقشته مع المجلس الأعلى للإعلام، ثم السعي إلى إصدار تشريع قانوني ينظم عمل هذه المواقع.

وفيما يخص موقعي البورصة والديلي نيوز، فتتولى شركة أخبار اليوم للاستثمار إدارة أموال الموقعين حتى يتم صرف الواتب والمستحقات المالية وذلك بداية من أغسطس المقبل.

وكانت السلطات أصدرت قرارًا بحجب أكثر من 50 موقعًا إليكترونيًا مصريًا وأجنبيًا، مايو الماضي، بدعوى تضمينها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب.​

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