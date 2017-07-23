مرور القاهرة: انتهاء إصلاحات فواصل كوبري أكتوبر والتونسي والعاشر-(صور)

كتب – فتحي سليمان:

تشهد شوارع وميادين القاهرة، اليوم الأحد، حالة من الهدوء والانتظام المروري في حركة السيارات، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية، لملاحظة وتسيير حركة المرور، بناءً على تعليمات اللواء علاء متولي مدير مرور العاصمة.

وانتهت إدارة المرور، من الأعمال وإصلاح فواصل كوبري أكتوبر، في المتجه من مدينة نصر حتى رمسيس، وكوبري التونسي في الاتجاه من محور النصر حتى الأوتوستراد، وكوبري العاشر في الاتجاه من محور الحياة حتى كورنيش المعادي ومحور العروبة، وتم رفع كافة المعدات من تلك المحاور وسط انتظام في حركة السيارات.

وتستعد إدارة المرور، لعودة الرحلات المرورية، خلال عطلة ثورة يوليو، من داخل وخارج المدينة، عن طريق تكثيف الخدمات المرورية على الطرق مدعومة بالأوناش لسحب أي كثافات طارئة أعلى المحاور للعمل على سحبها وتسيير حركة المرور.

وتحذر إدارة المرور، من السرعات الجنونية على الطرق نظرًا لوجود عطلة رسمية بذكرى ثورة 23 يوليو منعًا لوقوع أي حوادث مرورية، وسقوط أي مصابين، وشددت الإدارة على الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق مع تواجد الحملات الرادارية على كافة المحاور لتوقيع المخالفات المرورية.

وقال العقيد عماد حماد مدير علاقات المرور، إن الإدارة عززت تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة؛ لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور، بربوع العاصمة لشن حملات مرورية، مُكثفة لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.