أخبار عاجلة

بالصور.. "مميش" يشارك بحفل تخرج الأكاديمية البحرية في بورسعيد -
للمرة الثالثة في أسبوعين... هبوط أرضي بأحد الشوارع الرئيسية بشبين الكوم -
الأزهر يدين حادث الدهس في إسبانيا بأشد العبارات -
"المحامين": مسابقة قانونية للأعضاء بجوائز 18 ألف جنيه -
ضبط 12 قطعة سلاح ناري و19 ألف قرص مخدرة بالجيزة -
جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

مرور القاهرة: انتهاء إصلاحات فواصل كوبري أكتوبر والتونسي والعاشر-(صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مرور القاهرة: انتهاء إصلاحات فواصل كوبري أكتوبر والتونسي والعاشر-(صور)

12:14 م الأحد 23 يوليو 2017

  • عرض 6 صورة

    24c58322d2.jpg

  • عرض 6 صورة

    a9a631830a.jpg

  • عرض 6 صورة

    0a1e8e1fd4.jpg

  • عرض 6 صورة

    5b1b533367.jpg

  • عرض 6 صورة

    16f53e2fc6.jpg

  • عرض 6 صورة

    014522fde6.jpg

إعادة الألبوم

بالأسماء.. الإعدام لـ 28 متهمًا والمؤبد لـ 15 في قضية اغتيال

الألبوم التالى

بالأسماء.. الإعدام لـ 28 متهمًا والمؤبد لـ 15 في قضية اغتيال "هشام

كتب – فتحي سليمان:
تشهد شوارع وميادين القاهرة، اليوم الأحد، حالة من الهدوء والانتظام المروري في حركة السيارات، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية، لملاحظة وتسيير حركة المرور، بناءً على تعليمات اللواء علاء متولي مدير مرور العاصمة.

وانتهت إدارة المرور، من الأعمال وإصلاح فواصل كوبري أكتوبر، في المتجه من مدينة نصر حتى رمسيس، وكوبري التونسي في الاتجاه من محور النصر حتى الأوتوستراد، وكوبري العاشر في الاتجاه من محور الحياة حتى كورنيش المعادي ومحور العروبة، وتم رفع كافة المعدات من تلك المحاور وسط انتظام في حركة السيارات.

وتستعد إدارة المرور، لعودة الرحلات المرورية، خلال عطلة ثورة يوليو، من داخل وخارج المدينة، عن طريق تكثيف الخدمات المرورية على الطرق مدعومة بالأوناش لسحب أي كثافات طارئة أعلى المحاور للعمل على سحبها وتسيير حركة المرور.

وتحذر إدارة المرور، من السرعات الجنونية على الطرق نظرًا لوجود عطلة رسمية بذكرى ثورة 23 يوليو منعًا لوقوع أي مرورية، وسقوط أي مصابين، وشددت الإدارة على الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق مع تواجد الحملات الرادارية على كافة المحاور لتوقيع المخالفات المرورية.

وقال العقيد عماد حماد مدير علاقات المرور، إن الإدارة عززت تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة؛ لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور، بربوع العاصمة لشن حملات مرورية، مُكثفة لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • النشرة المرورية.. سيولة بجميع ميادين وشوارع القاهرة والجيزة

    أخبار

  • المرور: إغلاق جزئي لكوبري التونسي بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

    أخبار

  • حركة المرور.. تكدسات بصلاح سالم والعروبة والفنجري وعباس والجامعة

    أخبار

  • حركة المرور.. ازدحام أعلى كوبري أكتوبر والعروبة والطيران وعباس والجيزة

    أخبار

إعلان

6172064cba.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟

مساء dmc - أبرز حوادث الطرق في مصر

مساء dmc - أبرز حوادث الطرق في مصر