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«سقطة» في عقد مايوكا تُكلف خزينة الزمالك 8 ملايين جنيه

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«سقطة» في عقد مايوكا تُكلف خزينة الزمالك 8 ملايين جنيه «سقطة» في عقد مايوكا تُكلف خزينة الزمالك 8 ملايين جنيه

التحرير

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يسعى مجلس إدارة لإنهاء أزمة الزامبي إيمانويل مايومكا، مهاجم الفريق عن طريق تسويقه في الدوري المصري أو أحد الدوريات العربية.

وعلمت «التحرير» أنّ أزمة اللاعب مع الزمالك تتمثل في أن عقد الأول ينص على حصوله على قيمة العقد حتى نهايته في حالة الاستغناء عنه في أي موسم، وفي حالة الاستغناء عنه حاليًا سيضطر الزمالك لدفع 475 ألف دولار للاعب هي قيمة مستحقاته عن الموسم المقبل والتي تعادل 8 ملايين و500 ألف جنيه.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء، أنهم فوجئوا بهذا البند في عقد اللاعب، عندما كانوا يرغبون في رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وقد فشلت مفاوضاتهم مع اللاعب ووكيله للتنازل عن هذا الشرط، وهو ما دفعهم للتراجع عن قرار الاستغناء عنه، وتم فتح تحقيق سري في تلك الواقعة التي ستكلف خزينة النادي الكثير، وثبت أن أحد الموظفين السابقين في إدارة التسويق هو من قام بمراجعة العقد وترجمته.

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وأوضح المصدر، أنّ الأيام الماضية شهدت محاولات من أجل تسويق اللاعب وعرضه على عدد من الأندية المصرية على رأسها المصري البورسعيدي وطنطا وإنبي ضمن صفقة تبادلية مع هذه الأندية، كما تم عرضه أيضًا على نادي الوداد المغربي.

 ويأمل مسئولو الزمالك، في أن تكلل محاولات تسويق اللاعب بالنجاح، حتى لا تتفاقم الأزمة ويصبح النادي مجبرًا على الاستغناء عنه ودفع قيمة عقده عن الموسم المقبل، خاصة بعد تعاقد الفريق الأبيض مع ثنائي إفريقي (كاسونجو مهاجم الاتحاد السكندري - اتشيمبونج مهاجم الداخلية) بالإضافة إلى وجود معروف يوسف إلى جانب رغبة البعض في إعادة محمد كوفي مرة أخرى.

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التحرير

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